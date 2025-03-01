РФ атакувала багатоквартирний будинок у Запоріжжі: на місці спалахнула пожежа, — ОВА (відео)

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки армії РФ по багатоквартирному будинку спалахнула пожежа. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

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В Запоріжжі армія РФ завдала удару по житловій багатоповерхівці, в результаті чого на місці влучання спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа", — написав Федоров.

Очільник місцевої ОВА додав, що на місце влучання приїхали рятувальники та медики. Згодом Федоров оприлюднив відео, на яких видно, що на місці влучання спалахнула серйозна пожежа. Наразі вогнеборці намагаються локалізувати загорання на місці події.

"Наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги", — написав Федоров.

Раніше стало відомо, що РФ вдарила по Києву та Запоріжжю "шахедами". У Запоріжжі через атаку російських "шахедів" постраждала жінка.

Згодом повідомлялося, що в Запорожжі горить будинок після атаки "шахедів" РФ. Внаслідок російського удару по Запоріжжю зруйновано квартиру 82-річної пенсіонерки, повідомили у Запорізькій ОВА.