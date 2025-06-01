Россия нанесла ракетный удар по военному полигону: много погибших и раненых

В воскресенье, 1 июня, россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

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Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

К сожалению, в результате удара есть погибшие и раненые военнослужащие.

В СВ ВСУ отметили, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.

Одновременно принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам.

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Напомним, 20 мая ВС РФ ударили "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки в Сумской области.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что к гибели украинских военных могли привести халатность руководства и отсутствие опытных инструкторов.