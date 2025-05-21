"Жестких правовых оценок" мало: Жорин призвал наказать виновных в ударе по полигону в Шостке

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин считает, что к гибели украинских военных во время удара по полигону в Шостке в Сумской области могли привести халатность руководства и офицеров и отсутствие опытных инструкторов.

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Сообщение подполковник Вооруженных сил Украины опубликовал в своем Telegram-канале 21 мая.

Жорин прокомментировал удар россиян по полигону в Шостке Фото: скриншот

По словам Жорина, в большинстве случаев "прилеты" во время учений происходят из-за безответственности руководства и плохо организованного учебного процесса.

"В результате имеем очень высокую цену пр***бов, которых можно было избежать", — написал военный.

Он отметил, что все подобные трагические случаи должны быть тщательно расследованы, их результаты озвучены публично, а виновные должны нести реальные наказания.

""Жестких правовых оценок" здесь мало, потому что это жизнь людей", — считает Максим Жорин.

Удар по полигону в Шостке: детали

О ракетном ударе по военному полигону в Шостке Сумской области российские пропагандистские СМИ заявили вечером 20 мая.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 21 мая передал слова военных, которые были на полигоне во время удара и утверждают, что командование сознательно проигнорировало воздушную тревогу. По словам бойцов, перед прилетом на полигоне были стрельбы, и военнослужащих "пошиковали, водили строем, проводили занятия".

В Национальной гвардии Украины 21 мая официально подтвердили удар по полигону в Сумской области и сообщили о 6 погибших и более 10 раненых. Об этом рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий и добавил, что информация о построении во время обстрела ложная.