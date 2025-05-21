"Жорстких правових оцінок" мало: Жорін закликав покарати винних в ударі по полігону в Шостці

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін вважає, що до загибелі українських військових під час удару по полігону в Шостці в Сумській області могли призвести халатність керівництва та офіцерів і відсутність досвідчених інструкторів.

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Допис підполковник Збройних сил України опублікував у своєму Telegram-каналі 21 травня.

Жорін прокоментував удар росіян по полігону в Шостці Фото: скриншот

За словами Жоріна, у більшості випадків "прильоти" під час навчань стаються через безвідповідальність керівництва та погано організований навчальний процес.

"В результаті маємо дуже високу ціну пр***бів, яких можна було уникнути", — написав військовий.

Він зазначив, що всі подібні трагічні випадки повинні бути ретельно розслідувані, їхні результати озвучені публічно, а винні мають нести реальні покарання.

""Жорстких правових оцінок" тут замало, бо це життя людей", — вважає Максим Жорін.

Удар по полігону в Шостці: деталі

Про ракетний удар по військовому полігону в Шостці Сумської області російські пропагандистські ЗМІ заявили ввечері 20 травня.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" 21 травня передав слова військових, які були на полігоні під час удару та стверджують, що командування свідомо проігнорувало повітряну тривогу. За словами бійців, перед прильотом на полігоні були стрільби, і військовослужбовців "пошикували, водили строєм, проводили заняття".

В Національній гвардії України 21 травня офіційно підтвердили удар по полігону в Сумській області та повідомили про 6 загиблих і понад 10 поранених. Про це розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій і додав, що інформація про шикування під час обстрілу неправдива.