"Іскандер" по Шостці: чим особливий полігон в Сумській області, по якому вдарила РФ

Збройні сили Російської Федерації завдали удар по полігону в Сумській області, на якому насправді не відбувалось шикувань. Головне його призначення — підготовка бійців на прифронтовому стрільбищі, написала журналістка.

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Про удар по полігону спецкореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова написала на сторінці Facebook.

Допис Кирієнко-Мерінової з'явився у мережі зранку 21 травня, через пів доби після заяв росЗМІ про влучання "Іскандера" по "тренувальному табору". Журналістка уточнила, що ворог поцілив не по навчальному центру, а по навчальному полігону. З її слів, ідеться про місце, в якому бійці певних військових частин тренуються в стрільбі. Подібні майданчики є "у кожної військової частини, яка стоїть на лінії фронту", написала вона.

Зі слів Юлії, аналогічна ситуація сталась у минулому під Кураховим. Тоді під осколковий "Іскандер" потрапив її чоловік, який приїхав випробовувати новий дрон. Журналістка наголосила, що не слід називати місцевість "навчальним центром", тому що полігон ним не являється. Якщо так говорити й не перевіряти заяви росЗМІ, то це "погоня" блогерів, які хочуть бути "першими в таких новинах", ідеться у дописі.

"На 4 році повномасштабки вже слід розбиратись, де навчальний центр, а де полігон для стрільб неподалік передової. І не сіяти зраду. Бо в даному обстрілі в першу чергу винен ворог", — наголосила спецкореспондентка.

Удар по полігону - журналістка про події в Сумській області 20 травня Фото: Скриншот Удар по полігону -Удар по полігону - журналістка про сприфронтове трільбище бригад Фото: Скриншот

Удар по Шостці — що відбулось в Сумській області

Зазначимо, увечері 20 травня росЗМІ "РИА Новости" в Telegram-каналі написало, начебто ЗС РФ завдали удар по полігону в Сумській області. Росіяни заявили про "70 загиблих". На відео з місця подій, знятому дроном-шпигуном, показали групу військових, які йшли дорогою, а потім кинулись під дерева.

Про удар по табору написав волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко, а також нардеп Олексій Гончаренко. У публікаціях ішлося про те, що відбувалось "шикування/навчання за 50 км від лінії фронту".

Зранку 21 травня з'явилась реакція Національної гвардії України. На сторінці Facebook командування підтвердили удар "Іскандера" ЗС РФ в Сумській області. Також зауважили, що командири раніше отримали чіткі інструкції, що робити при повітряній загрозі. В НГУ оголосили, що почали службове розслідування, а командира військової частини відсторонили від служби. Згідно з даними командування, загинуло семеро бійців, поранено — 10.

Зазначимо, один з попередніх випадків ударів по полігону відбувся весною 2025 року. Про подію повідомила нардепка Мар'яна Безугла: ракета "Іскандер" прилетіли по майданчику, на якому саме вишикували українських військових. Трагедія сталась у Дніпропетровській області, за 140 км від фронту.

Нагадуємо, бійці Сил оборони, які перебували на полігоні в Сумській області під час удару РФ, розповіли про ігнорування сигналу тривоги.