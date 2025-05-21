"Искандер" по Шостке: чем особенный полигон в Сумской области, по которому ударила РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по полигону в Сумской области, на котором на самом деле не происходило построений. Главное его назначение — подготовка бойцов на прифронтовом стрельбище, объяснила журналистка.

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Об ударе по полигону спецкорреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова написала на странице Facebook.

Сообщение Кириенко-Мериновой появилось в сети утром 21 мая, через 12 часов после заявлений росСМИ о попадании "Искандера" по "тренировочному лагерю". Журналистка уточнила, что враг попал не по учебному центру, а по учебному полигону. По ее словам, речь идет о месте, в котором бойцы определенных воинских частей тренируются в стрельбе. Подобные площадки есть "у каждой воинской части, которая стоит на линии фронта", написала она.

По словам Юлии, аналогичная ситуация произошла в прошлом под Курахово. Тогда под осколочный "Искандер" попал ее муж, который приехал испытывать новый дрон. Журналистка отметила, что не следует называть местность "учебным центром", потому что полигон им не является. Если так говорить и не проверять заявления росСМИ, то это "погоня" блогеров, которые хотят быть "первыми в таких новостях", говорится в заметке.

"На 4 году полномасштабки уже следует разбираться, где учебный центр, а где полигон для стрельб недалеко от передовой. И не сеять измену. Потому что в данном обстреле в первую очередь виноват враг", — отметила спецкорреспондентка.

Удар по полигону — журналистка о событиях в Сумской области 20 мая Фото: Скриншот Удар по полигону -Удар по полигону — журналистка о сприфронтовом трильбище бригад Фото: Скриншот

Удар по Шостке — что произошло в Сумской области

Отметим, вечером 20 мая росСМИ "РИА Новости" в Telegram-канале написало, будто ВС РФ нанесли удар по полигону в Сумской области. Россияне заявили о "70 погибших". На видео с места событий, снятом дроном-шпионом, показали группу военных, которые шли по дороге, а потом бросились под деревья.

Об ударе по лагерю написал волонтер и общественный активист Сергей Стерненко, а также нардеп Алексей Гончаренко. В публикациях говорилось о том, что происходило "построение/учеба за 50 км от линии фронта".

Утром 21 мая появилась реакция Национальной гвардии Украины. На странице Facebook командования подтвердили удар "Искандера" ВС РФ в Сумской области. Также отметили, что командиры ранее получили четкие инструкции, что делать при воздушной угрозе. В НГУ объявили, что начали служебное расследование, а командира воинской части отстранили от службы. Согласно данным командования, погибли семь бойцов, ранены — 10.

Отметим, один из предыдущих случаев ударов по полигону состоялся весной 2025 года. О происшествии сообщила нардеп Марьяна Безуглая: ракета "Искандер" прилетела по площадке, на которой как раз выстроили украинских военных. Трагедия произошла в Днепропетровской области, в 140 км от фронта.

Напоминаем, бойцы Сил обороны, которые находились на полигоне в Сумской области во время удара РФ, рассказали об игнорировании сигнала тревоги.