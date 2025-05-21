Удар РФ по полигону в Сумской области: бойцы заявили, что командование сознательно проигнорировало воздушную тревогу

Бойцы, которые проходили обучение на полигоне в Сумской области, куда РФ попала ракетой "Искандер" заявляют, что их командиры проигнорировали воздушную тревогу.

Related video

Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", пересказав слова военных, которые там находились.

"Мы когда там были вечно твердили им, что не надо выстраиваться на полигоне, потому что непосредственная близость к границе, возможно появление разведывательных БпЛА ну и... но всем было пох**, потому что не лезь солдат не в свое дело. Были стрельбы бату, они их пошиковали, водили строем, проводили занятия, стрельбы, топография и т.д.", — рассказали бойцы.

Они также отметили, что на момент объявления воздушной тревоги обучение не прекращалось, а бойцов не вели в укрытие.

"Раздается воздушная тревога, а мы все равно еб*шимо и всем пох**, это когда-то в конце концов должно было произойти, ведь чуть ли не целый батальон сосредоточен под открытым небом во время стрельб", — рассказывают военные.

"Алекс" заметил", что за 3 года произошла куча аналогичных трагедий, но никто никаких выводов не сделал — все продолжает существовать так, как существовало.

"Даже больше скажу, и после этой ситуации в некоторых других местах все будут класть болтуна на ответственные мероприятия, пока не существует постоянных и эффективных мер и методов контроля", — написал "Алекс".

Удар по военному полигону в Сумской области: что известно

20 мая росСМИ сообщили об ударе "Искандером" по тренировочному лагерю ВСУ возле Шостки в Сумской области. По словам волонтера Сергея Стерненко, там было скопление личного состава или построение.

21 мая Национальная гвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по стрельбищу на Сумщине. В результате удара, во время проведения занятий на стрельбище воинской части, погибли 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.