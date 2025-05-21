Удар РФ по полігону на Сумщині: бійці заявили, що командування свідомо проігнорувало повітряну тривогу

Бійці, які проходили навчання на полігоні у Сумській області, куди РФ поцілила ракетою "Іскандер" заявляють, що їхні командири проігнорували повітряну тривогу.

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Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс", переказавши слова військових які там перебували.

"Ми коли там були вічно твердили їм, що не треба шикуватися на полігоні, бо безпосередня близькість до кордону, можлива поява розвідувальних БпЛА ну і… але всім було пох**, бо не лізь солдат не в свою справу. Були стрільби бату, вони їх пошикували, водили строєм, проводили заняття, стрільби, топографія тощо", — розповіли бійці.

Вони також наголосили, що на момент оголошення повітряної тривоги навчання не припинялося, а бійців не вели в укриття.

"Лунає повітряна тривога, а ми все одно єб*шимо і всім пох**, це колись врешті-решт мало статись, адже ледь не цілий батальйон зосереджений під відкритим небом під час стрільб", — розповідають військові.

"Алекс" зауважив", що за 3 роки сталася купа аналогічних трагедій, але ніхто жодних висновків не зробив — все продовжує існувати так, як існувало.

"Навіть більше скажу, і після цієї ситуації в деяких інших місцях всі кластимуть болтяру на відповідальні заходи, поки не існує постійних та ефективних заходів та методів контролю", — написав "Алекс".

Удар по військовому полігону на Сумщині: що відомо

20 травня росЗМІ повідомили про удар "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки в Сумській області. За словами волонтера Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.

21 травня Національна гвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по стрільбищу на Сумщині. У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.