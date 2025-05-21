У НГУ підтвердили удар по полігону в Сумській області: загинуло 6 військових

Національна гвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по стрільбищу на Сумщині, про що раніше ширилася інформація в мережі.

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Про це повідомили на сторінці НГУ у Facebook зранку 21 травня.

У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.

У НГУ підтвердили удар росіян по полігону на Сумщині Фото: Скріншот

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини вже відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам.

У Нацгвардії запевняють, що надаватимуть усю "необхідну інформація та сприяння".

"Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора (20 травня, – ред.) внаслідок ракетного удару в Сумській області", – йдеться в зяяві НГУ.

Удар по полігону в Сумській області

20 травня росЗМІ почали писати про удар "Іскандером" по тренувальному табору української армії біля Шостки. За словами волонтера та активіста Сергія Стерненка, там було скупчення особового складу чи шикування.

Росіяни писали, що "знищили до 70 українських військових у таборі підготовки у Сумській області".

"Сумщина. Менше 50 км до кордону з РФ. І знову скупчення особового складу/шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідБПЛА", — прокоментував удар Сергій Стерненко.

Блогер назвав ситуацію показовою.

"Показово щоразу ворог за однією і тією ж схемою завдає таких ударів, а окремі дебіли і далі зосереджують людей в одному місці. І не несуть жодної відповідальності", — написав активіст.

Нагадаємо, 3 вересня 2024 року в Полтаві росіяни завдали удару по одному з навчальних центрів у міст. У результаті обстрілу загинуло понад 50 людей, ще понад 200 осіб було поранено.

Раніше Фокус писав про те, що у 2023 році окупанти атакувала прифронтовий населений пункт у Запорізькій області, де відбувалося нагородження бійців ЗСУ на честь Дня артилерії. Унаслідок удару загинуло понад 20 бійців.