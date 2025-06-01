Росія завдала ракетного удару по військовому полігону: багато загиблих і поранених

У неділю, 1 червня, росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

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Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

На жаль, унаслідок удару є загиблі та поранені військовослужбовці.

У СВ ЗСУ зазначили, що жодних шикувань або масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрат особового складу в Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних і повітряних ударів агресора по тилових районах.

Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Нагадаємо, 20 травня ЗС РФ вдарили "Іскандером" по тренувальному табору ЗСУ біля Шостки в Сумській області.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що до загибелі українських військових могли призвести недбалість керівництва і відсутність досвідчених інструкторів.