Є загиблі та постраждалі: РФ ударила по тренувальному полігону ЗСУ (скриншот)

Вночі проти 22 червня росіяни завдали ракетного удару по одному з тренувальних полігонів ЗСУ. В Сухопутних військах повідомили, що великих жертв вдалося уникнути, однак є відомості про 3 загиблих і 11 поранених.

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ЗС РФ завдали удару по одному з полігонів однієї з механізованих бригад ЗСУ, коли проводилися заняття військовослужбовців. Завдяки заходам безпеки вдалося уникнути численних жертв, однак повідомляється про загиблих і поранених, йдеться у заяві командування Сухопутних сил ЗСУ.

Повідомляється, що ракетний удар стався вночі 22 червня. Наразі відомо про 3 загиблих і 11 постраждалих, всім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах.

В командуванні Сухопутних військ додали, що внаслідок удару буде створену спеціальну комісію, яка детально з'ясує усі обставини трагедії.

"На місці події також працюють правоохоронні органи. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", — йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше нардепка Безугла повідомила про удар РФ по полігону ЗСУ. Вона вказує, що удар РФ по військовослужбовцях Збройних сил України стався під час шикування, однак не вказала локації чи місця, де стався цей інцидент.

Згодом стало відомо про ще один ракетний удар РФ по військовому полігону. Цей удар стався 1 червня, внаслідок якого є загиблі та поранені військовослужбовці.