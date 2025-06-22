Удар по військовому полігону: за кілька хвилин бійців роззосередили по укриттях (відео)

Атакований полігон не використовувався для проведення постійних занять. Бійці лише сьогодні прибули туди для тренувань.

Related video

Російські окупанти вдень 22 червня атакували військовий полігон Сил оборони у Херсонській області. На цей час відомо про щонайменше трьох загиблих. Удар, попередньо, було завдано ракетою "Іскандер-М". Про це сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, російська армія завдала удару по тимчасовому полігону ЗСУ в Херсонській області на якому не проводили постійних занять.

"Попередньо, удар був завданий ракетою Іскандер-М. Це навчально-тренувальний полігон тимчасовий, він не є стаціонарним — для виконання певних завдань", — повідомив Віталій Саранцев.

Речник командування Сухопутних військ також зауважив, що ворожий удар завдано по полігону, де не проводили спеціальні заняття.

"Весь особовий склад був роззосереджений і перебував в укриттях за кілька хвилин. Разом з тим, деякі віськовослужбовці знехтували повітряною тривогою і більшість з них постраждали", — сказав Саранцев.

Полігон, де проходили навчання Фото: Сергія Стерненко

Згодом в Сухопутних військах оновили кількість поранених. Вона склала 14 осіб.

Для з’ясування всіх обставин інциденту створено спеціальну комісію, на місці працюють правоохоронні органи.

Удар по полігону на Херсонщині: що відомо

22 червня стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по одному з тренувальних полігонів ЗСУ. В Сухопутних військах повідомили, що великих жертв вдалося уникнути. Повідомлялося про 3 загиблих і 11 поранених.