ВС РФ ударили ракетой по полигону в Чернигове, — журналисты

Взрыв прогремел спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги. Пресс-службы Черниговской ОВА и Генштаба ВСУ на момент публикации не комментировали информацию о возможной атаке на полигон.

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Жители Чернигова и области услышали мощный взрыв после объявления воздушной тревоги. Вероятно, российские оккупанты ударили по военному полигону. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

"Удар корректирует аэроразведка, может быть повторный удар", — заметил он.

Военный корреспондент Богдан Мирошников пишет о прилете баллистической ракеты. История "повторяется снова и снова", акцентировал он внимание.

Мониторинговые паблики также сообщают о вероятном ударе по военному полигону в Чернигове. Однако информация требует подтверждения.

По сведениям российских милитари-пабликов, ракетный удар якобы поразил объекты 242-го общевойскового полигона Минобороны Украины в районе поселка Гончаровское.

Паблик "Николаевский Ванек" сообщал о пролете разведдрона в районе Гончаровского. Воздушная тревога в Черниговской области прозвучала в 18:43.

В Черниговской ОВА и Генштабе ВСУ на момент публикации новости не комментировали данные о возможной атаке на полигон.

Напомним, в ночь на 29 июля россияне атаковали колонию в Запорожье, убив минимум 16 человек. Также двое человек погибли из-за прилета ракеты по больнице в Каменском Днепропетровской области.

Недавно ВС РФ ударили беспилотником по автобусу с мирными жителями в Сумской области. Погибли трое человек.