ЗС РФ вдарили ракетою по полігону в Чернігові, — журналісти

Вибух прогримів через кілька хвилин після оголошення повітряної тривоги. Пресслужби Чернігівської ОВА і Генштабу ЗСУ на момент публікації не коментували інформацію про можливу атаку на полігон.

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Мешканці Чернігова та області почули потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Імовірно, російські окупанти вдарили по військовому полігону. Про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Удар коригує аеророзвідка, може бути повторний удар", — зауважив він.

Військовий кореспондент Богдан Мірошников пише про приліт балістичної ракети. Історія "повторюється знову і знову", акцентував він увагу.

Моніторингові пабліки також повідомляють про ймовірний удар по військовому полігону в Чернігові. Однак інформація потребує підтвердження.

За відомостями російських мілітарі-пабліків, ракетний удар нібито вразив об'єкти 242-го загальновійськового полігону Міноборони України в районі селища Гончарівське.

Паблік "Миколаївський Ванек" повідомляв про проліт розвіддрона в районі Гончарівського. Повітряна тривога в Чернігівській області пролунала о 18:43.

У Чернігівській ОВА та Генштабі ЗСУ на момент публікації новини не коментували дані про можливу атаку на полігон.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня росіяни атакували колонію в Запоріжжі, убивши щонайменше 16 осіб. Також двоє людей загинули через приліт ракети по лікарні в Кам'янському Дніпропетровської області.

Нещодавно ЗС РФ вдарили безпілотником по автобусу з мирними жителями в Сумській області. Загинули троє людей.