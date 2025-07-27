Войска РФ ударили дроном по автобусу в Сумской области: погибли люди, много раненых, – СМИ
Россияне прямым ударом попали дроном в автобус с мирными жителями. Известно как минимум о троих погибших.
Российские войска ударили по автобусу с мирными жителями в Сумской области. Произошло это в районе Юнаковской общины, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.
Последствия атаки оккупантов ликвидируют все экстренные службы. Раненым оказывают первую помощь.
Источники местного издания Kordon.Media сообщают о троих погибших и 20 пострадавших после атаки дроном ВС РФ.
"Это был прямой удар беспилотником", — рассказали собеседники.
Другие подробности инцидента неизвестны.
Напомним, во Львове мобилизовали более половины личного состава добровольческого формирования "Лев", которое боролось с российскими дронами. Все они теперь воюют в ВСУ.
Фокус также описывал последствия массированного удара дронами по Одессе ночью 24 июля. В тот день россияне обстреляли жилые дома и рынок "Привоз".