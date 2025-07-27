Войска РФ ударили дроном по автобусу в Сумской области: погибли люди, много раненых, – СМИ

Россияне прямым ударом попали дроном в автобус с мирными жителями. Известно как минимум о троих погибших.

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Российские войска ударили по автобусу с мирными жителями в Сумской области. Произошло это в районе Юнаковской общины, сообщил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

Последствия атаки оккупантов ликвидируют все экстренные службы. Раненым оказывают первую помощь.

Источники местного издания Kordon.Media сообщают о троих погибших и 20 пострадавших после атаки дроном ВС РФ.

"Это был прямой удар беспилотником", — рассказали собеседники.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Напомним, во Львове мобилизовали более половины личного состава добровольческого формирования "Лев", которое боролось с российскими дронами. Все они теперь воюют в ВСУ.

Фокус также описывал последствия массированного удара дронами по Одессе ночью 24 июля. В тот день россияне обстреляли жилые дома и рынок "Привоз".