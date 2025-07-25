Забрали в армию: во Львове мобилизовали больше половины добровольцев, сбивавших дроны ВС РФ

Более чем половину личного состава добровольческого формирования батальона "Лев" мобилизовали, и сейчас они воюют в составе Сил обороны, а на тех, кто остался, – теперь дополнительная нагрузка.

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Два месяца назад в батальоне служили более 900 человек, из которых 500 призваны в ряды ВСУ. Защищать страну на фронт поехали все, у которых нет официального бронирования или отстрочек, рассказал в беседе с "Суспільне Львів" командир добровольческого формирования №2 батальона "Лев" Валентин Середюк.

По его словам, уменьшение личного состава привело к тому, что стало сложнее выполнять задачи.

"Потому мы сейчас своего рода проводим рекрутинг цивильных, которые хотят быть полезными, и просим их присоединяться к нашим рядам. Одна из насущных проблем – это противовоздушная оборона, и соответственно ребята, которые привлечены в мобильные огневые группы, понимают это. Ну и выходит так, что интенсивность дежурств очень-очень такая плотная", – подчеркнул военный.

С начала полномасштабного вторжения члены добровольного формирования "Лев" охраняют объекты критической инфраструктуры, проводят учения по тактической медицине для гражданских и сбивают вражеские дроны в составе мобильно-огневых групп.

На запрос журналистов в главном управлении коммуникаций Вооруженных Сил Украины объяснили, что участие в добровольческих формированиях не освобождает от мобилизации.

"Согласно пункту 7 Положения, "при мобилизации добровольцы территориальной обороны, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе в военное время и имеют военно-учетную специальность, при необходимости призываются для комплектования воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны за территорию", – заявили в ведомстве.

Напомним, почему нельзя заменить мобильные огневые группы с пулеметами дронами-перехватчиками и другими средствами.

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