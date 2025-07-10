Как стать добровольцем в мобильных группах ПВО: появилась детальная инструкция

Желающие вступить в мобильные группы ПВО в составе добровольческих формирований территориальных общин должны пройти ряд действий. Первый шаг — подача заявления командиру формирования.

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Желающие стать частью важных оборонных усилий могут вступить в мобильные группы противовоздушной обороны при добровольческих формированиях территориальных общин (ДФТО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кабинет министров Украины 11 июня одобрил старт экспериментального проекта по созданию групп ПВО в составе ДФТО. Его цель — усилить возможности ПВО привлечением подготовленных и мотивированных граждан.

Минобороны детально разъяснило, как можно стать добровольцем группы ПВО.

Куда обращаться?

Желающие присоединиться к группе ПВО сначала должны обратиться к командиру ДФТО по месту жительства. Если ДФТО нет, можно обратиться в местную военную администрацию.

Требования к кандидатам

Чтобы присоединиться к группам ПВО, необходимо заключить контракт с ДФТО. Членом добровольческого формирования может быть гражданин Украины в возрасте от 18 лет, проживающий на территории общины.

Также нужно пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор. Членом группы противовоздушной обороны могут быть исключительно граждане, не подлежащие мобилизации по статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кандидаты на должности пилотов (операторов) дронов должны иметь сертификат внешнего пилота, выданный по требованию постановления Кабмина №1129. Данное требование не применяется в первые 45 дней с момента начала экспериментального проекта.

Заключение контракта добровольца ДФТО – участника группы ПВО

Доброволец заключает контракт с ДФТО на три года. После включения лица в состав группы противовоздушной обороны в контракт обязательно вносится условие о запрете направления для выполнения боевых или иных задач, кроме мер по противовоздушной обороне.

Для заключения контракта добровольца ДФТО нужно сделать следующее:

подать заявление на имя командира ДФТО с указанием желания стать членом добровольческого формирования. В заявлении указывается ФИО, данные о регистрации места жительства (пребывания), образование, информация о месте работы или виде деятельности, военно-учетная специальность при наличии, а также обоснование желания стать членом ДФТО;

проверка и отбор. Кандидат обязан пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор;

заключение контракта. После принятия решения командиром о причислении к членству заключается контракт добровольца территориальной обороны. Форма контракта утверждена приказом Министерства обороны Украины №84;

принесение присяги. После подписания контракта доброволец дает присягу добровольца территориальной обороны;

получение удостоверения. После завершения всех процедур добровольцу в течение 30 дней выдается удостоверение члена ДФТО установленной формы.

Участники ДФТО имеют право на получение дополнительного вознаграждения в 100 000 гривен за месяц.

Выплачивают деньги согласно времени участия в мероприятиях по противовоздушной обороне. Фиксированной ежемесячной суммы нет, вместо нее — расчет за дни дежурства.

На членов групп ПВО распространяются гарантии социальной защиты по статье 119 Кодекса законов о труде Украины, в частности, сохранение места работы и должности.

Напомним, войска РФ в последнее время кратно усилили обстрелы Украины дронами: ночью на 10 июля территорию Украины атаковали 415 средств воздушного нападения.

Украинские военные объясняли, почему нельзя заменить мобильные огневые группы с пулеметами дронами-перехватчиками и другими средствами.