РФ применила 415 дронов и ракет: в ПС рассказали о ночной атаке на Киев и работе ПВО

Основным направлением вражеского удара была столица Украины, город Киев. По предварительным данным, ПВО сбила 178 средств воздушного нападения противника.

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В ночь на 10 июля, начиная с 18:00 9 июля, Россия атаковала территорию Украины 415-ю средствами воздушного нападения. Удалось сбить 178 средств воздушного нападения и 204 подавить средствами РЭБ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Для атаки РФ использовала 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Их запускали из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска. Всего было выпущено около 200 "Шахедов".

Кроме "Шахедов" РФ использовала:

8 баллистических ракет Искандер-М, которые запускала из Брянской области РФ;

6 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области РФ;

4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области.

Основным направлением вражеского удара была столица Украины, город Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 ПВО сбила 178 средств воздушного нападения противника:

164 вражеских БпЛА типа Shahed;

8 баллистических ракет Искандер-М;

6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона/ракеты — локально потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БпЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.

Атака на Киев: что известно

В ночь на 10 июля РФ атаковала украинскую столицу ракетами и "Шахедами". В настоящее время известно о 16 пострадавших в результате массированной атаки россиян по столице. В Подольском районе Киева есть погибшие - россияне убили 68-летнюю гражданскую женщину и 22-летнюю сотрудницу полиции метрополитена. В Подольском районе практически уничтожена амбулатория Центра первичной медицинской помощи.

Из-за массированного удара в Киеве перекрыли несколько улиц. Маршруты общественного транспорта тоже пришлось изменить.

Неизвестные транслировали в соцсети Тік-Ток работу системы ПВО во время удара по Киеву. Власти просили воздержаться от фото и видеофиксаций.