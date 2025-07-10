Ночная атака на Киев: число жертв может увеличиться, жителей просят не выходить на улицу (фото)

В настоящее время известно о 16 пострадавших в результате массированной атаки россиян по столице. В Подольском районе практически уничтожена амбулатория Центра первичной медпомощи.

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Медики госпитализировали 10 из 16 пострадавших, другим оказали помощь на месте или амбулаторно. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи, добавил он.

Кроме этого, Тимур Ткаченко утром 10 июля сообщал о двух погибших в результате российской атаки.

По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, в восьми районах столицы повреждения получила жилищная, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура.

В Подольском районе погибли две женщины 68 и 22 лет, которая была сотрудницей полиции метрополитена. Более десятка человек получили ранения.

"К сожалению, количество жертв будет увеличиваться. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов", — проинформировал он.

На местах прилетов также работают оперативные штабы. Завалы зданий разбирают около 400 спасателей и 90 единиц cпецтехники.

Воздух в Киеве значительно ухудшился

После российской массированной атаки Киев накрыло густым дымом. В столице наблюдается значительное ухудшение качества воздуха.

Экологи советуют не находиться на улице долгое время

Специалисты советуют не находиться на улице долго, особенно это касается людей с респираторными заболеваниями и детей. Не стоит совершать пробежки и другие активные занятия на свежем воздухе.

В период активного загрязнения воздуха лучше пребывать в помещениях с закрытыми окнами и включить очистители воздуха.

Напомним, в Киеве перекрыли несколько улиц из-за массированного удара российской армии ночью 10 июля. Маршруты общественного транспорта тоже пришлось изменить.

Неизвестные транслировали в соцсети Тik-Ток работу системы ПВО во время удара по Киеву. Власти просили воздержаться от фото и видеофиксаций.