Атака на Киев: в столице перекрыли движение транспорта, появился список улиц и маршрутов

В Киеве устраняют последствия массированного удара российской армии. Полиция перекрыла ряд улиц, маршруты общественного транспорта частично изменены.

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Ночью 10 июля ВС РФ запустили по Киеву ударные дроны и различные ракеты. Повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие. В связи с последствиями массированной атаки в Киеве перекрыт ряд улиц, предупредил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Движение транспорта в столице перекрыто по таким направлениям:

по улице Волновахской (от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела);

улице Козелецкой (от перекрестка с улицей Николая Василенко);

улице Сечевых Стрельцов (от перекрестка с улицей Студенческой до перекрестка с улицей Николая Пимоненко);

улице Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Дегтяревской до перекрестка с улицей Митрофана Довнар-Запольского);

улице Олексы Тихого (от перекрестка с переулком Чугуевским до перекрестка с улицей Грушецкой).

Полицейские советуют учитывать данную информацию при планировании маршрута.

В Киеве изменилась схема движения общественного транспорта

Кроме этого, изменилось движение маршрутов общественного транспорта. Возле метро "Берестейская" в направлении улицы Чернобыльской повреждена контактная сеть. Троллейбусы № 4, 5 и 7 курсируют к метро "Нивки", сообщила Киевская городская госадминистрация.

На пересечении улицы Сечевых Стрельцов и улицы Вячеслава Черновола тоже повреждена сеть. Троллейбусы № 6, 18, 33 курсируют до "Почайной", а № 16 — до улицы Оранжерейной.

Троллейбусы № 19 и 35 ходят по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовскому бульвару и далее — по своим маршрутам;

На ул. Академика Заболотного, 142 поврежден грузовой автомобиль, троллейбус № 11 ходят до Кибернетического центра.

Временная задержка движения возможна на таких маршрутах:

ст. м. "Лукьяновская" — троллейбусы № 23, 28, 31 задерживаются, движение на дорогах перекрыла полиция;

ул. Николая Василенко — в направлении проспекта Отрадного повреждена контактная сеть. Трамвай №15 задерживается.

Отметим, что в Киеве российские оккупанты ударили по жилым домам в нескольких районах. Известно об 16 пострадавших и двух погибших.

Фокус ранее писал о нехватке в Украине радиолокационных станций для эффективного уничтожения "Шахедов" дронами перехватчиками. Разные воздушные цели требуют разные типы станций.