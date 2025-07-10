Атака на Київ: у столиці перекрили рух транспорту, з'явився список вулиць і маршрутів

У Києві усувають наслідки масованого удару російської армії. Поліція перекрила низку вулиць, маршрути громадського транспорту частково змінено.

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Вночі 10 липня ЗС РФ запустили по Києву ударні дрони і різні ракети. Пошкоджено житлові будинки, є загиблі та постраждалі. У зв'язку з наслідками масованої атаки в Києві перекрито низку вулиць, попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух транспорту в столиці перекрито за такими напрямками:

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

вулиці Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

вулиці Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулиці Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Поліцейські радять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

У Києві змінилася схема руху громадського транспорту

Окрім цього, змінився рух маршрутів громадського транспорту. Біля метро "Берестейська" в напрямку вулиці Чорнобильської пошкоджено контактну мережу. Тролейбуси № 4, 5 і 7 курсують до метро "Нивки", повідомила Київська міська держадміністрація.

На перетині вулиці Січових Стрільців і вулиці В'ячеслава Чорновола теж пошкоджено мережу. Тролейбуси № 6, 18, 33 курсують до "Почайної", а № 16 — до вулиці Оранжерейної.

Тролейбуси № 19 і 35 ходять вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром і далі — за своїми маршрутами;

На вул. Академіка Заболотного, 142 пошкоджено вантажний автомобіль, тролейбус № 11 ходять до Кібернетичного центру.

Тимчасова затримка руху можлива на таких маршрутах:

ст. м. "Лук'янівська" — тролейбуси № 23, 28, 31 затримуються, рух на дорогах перекрила поліція;

вул. Миколи Василенка — у напрямку проспекту Відрадного пошкоджено контактну мережу. Трамвай №15 затримується.

Зазначимо, що в Києві російські окупанти вдарили по житлових будинках у кількох районах. Відомо про 16 постраждалих і двох загиблих.

Фокус раніше писав про брак в Україні радіолокаційних станцій для ефективного знищення "Шахедів" дронами перехоплювачами. Різні повітряні цілі вимагають різні типи станцій.