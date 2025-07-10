Атака на Київ: у столиці перекрили рух транспорту, з'явився список вулиць і маршрутів
У Києві усувають наслідки масованого удару російської армії. Поліція перекрила низку вулиць, маршрути громадського транспорту частково змінено.
Вночі 10 липня ЗС РФ запустили по Києву ударні дрони і різні ракети. Пошкоджено житлові будинки, є загиблі та постраждалі. У зв'язку з наслідками масованої атаки в Києві перекрито низку вулиць, попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Рух транспорту в столиці перекрито за такими напрямками:
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
- вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
- вулиці Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
- вулиці Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулиці Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
Поліцейські радять враховувати цю інформацію під час планування маршруту.
У Києві змінилася схема руху громадського транспорту
Окрім цього, змінився рух маршрутів громадського транспорту. Біля метро "Берестейська" в напрямку вулиці Чорнобильської пошкоджено контактну мережу. Тролейбуси № 4, 5 і 7 курсують до метро "Нивки", повідомила Київська міська держадміністрація.
На перетині вулиці Січових Стрільців і вулиці В'ячеслава Чорновола теж пошкоджено мережу. Тролейбуси № 6, 18, 33 курсують до "Почайної", а № 16 — до вулиці Оранжерейної.
Тролейбуси № 19 і 35 ходять вулицями Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівським бульваром і далі — за своїми маршрутами;
На вул. Академіка Заболотного, 142 пошкоджено вантажний автомобіль, тролейбус № 11 ходять до Кібернетичного центру.
Тимчасова затримка руху можлива на таких маршрутах:
- ст. м. "Лук'янівська" — тролейбуси № 23, 28, 31 затримуються, рух на дорогах перекрила поліція;
- вул. Миколи Василенка — у напрямку проспекту Відрадного пошкоджено контактну мережу. Трамвай №15 затримується.
Зазначимо, що в Києві російські окупанти вдарили по житлових будинках у кількох районах. Відомо про 16 постраждалих і двох загиблих.
Фокус раніше писав про брак в Україні радіолокаційних станцій для ефективного знищення "Шахедів" дронами перехоплювачами. Різні повітряні цілі вимагають різні типи станцій.