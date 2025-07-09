Не можна просто купити: чому ППО України не вистачає радарів для боротьби з "Шахедами"

Україні бракує радіолокаційних станцій (РЛС), щоб ефективно збивати "Шахеди" дронами-перехоплювачами, однак знайти комплекс із потрібними характеристиками непросто.

Related video

РЛС надають інформацію про місцезнаходження повітряних цілей, щоб військові потім збивали їх доступними засобами, зокрема БПЛА. Подробиці в інтерв'ю Фокусу розповів офіцер, задіяний у протиповітряній обороні України.

За його словами, Україна не може просто купити потрібну кількість РЛС для боротьби з "Шахедами". Залежно від розміру цілі, потрібні різні типи станцій. У випадку з дронами-перехоплювачами, інформація має бути з точністю до метрів, а таке обладнання коштує дорого і не всі можуть його виробляти.

"У нас в Україні вони виробляються, але недостатньо масштабно і не зовсім відповідають наявним вимогам. Така проблема існує, але я б не сказав, що це привід для паніки, адже вона вирішується. У нас колись один був Patritot, потім два, потім поступово їхня кількість збільшилася. З РЛС буде так само, просто треба трохи часу", — розповів військовий.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про брак РЛС на зустрічі з журналістами наприкінці червня. За його словами, це є основною проблемою ефективного застосування дронів-перехоплювачів проти російських БПЛА. Як прокоментував фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, без радіолокаційної станції безпілотник не може швидко знайти, наздогнати і вразити "Шахед".

Офіцер ППО також розповів, коли перехоплювачі зможуть системно збивати "Шахеди". За його словами, впровадження таких засобів і навчання екіпажів ведеться в різних родах військ, вони мають показати високий результат уже восени.