Ефективність 60%: у силах ППО розповіли, коли перехоплювачі зможуть масово збивати "Шахеди"

Сили оборони України почали озброюватися дронами для перехоплення "Шахедів", але процес іде повільно через низку проблем.

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Головними з них є брак людей і якість самих БПЛА. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів офіцер ППО, який побажав зберегти анонімність.

До початку вересня екіпажі перехоплювачів мають показати значний результат системної боротьби з "Шахедами". Зараз ЗСУ набирають особовий склад у підрозділи і комплектують їх перехоплювачами. В Україні вже є виробники, які пропонують БПЛА з потрібними характеристиками, і є екіпажі, які їх застосовують.

За оцінками джерела, операторам дронів-перехоплювачів уже вдалося досягти ефективності боротьби з "Шахедами" та їхніми імітаторами на рівні 50%-60%. Такі БПЛА складні в застосуванні, і велику роль відіграє навчання.

Як каже військовослужбовець, масово застосовувати дрони-перехоплювачі заважають кілька об'єктивних перешкод. Це новий вид озброєння, що використовує незвичні технології, тому силам ППО потрібно ретельно підготуватися.

По-перше, потрібно навчити операторів, які готуватимуть, запускатимуть і керуватимуть БПЛА. Вони мають пройти відповідний психологічний відбір і отримати специфічні навички. По-друге, екіпажі перехоплювачів мають працювати злагоджено, для цього потрібні тренування. По-третє, підрозділи ППО потрібно забезпечити ефективними безпілотними комплексами, адже не всі дрони, виготовлені в Україні та за кордоном, підходять для полювання на "Шахеди".

"Ця робота йде у Збройних Силах України, у всіх родах військ, включно з Силами безпілотних систем, Повітряними силами, Сухопутними військами, Державною прикордонною службою, всіма структурами, які я знаю. Думаю, завдяки цьому буде результат у недалекому майбутньому. Усі плани реалізації орієнтовані на вересень", — розповів офіцер.

Раніше волонтер Сергій Стерненко заявив, що бійцям ППО не дають збивати "Шахеди" FPV-дронами, хоча ефективність кулеметів істотно знизилася. За його інформацією, багато військових просто не вміють керувати такими БПЛА, а тих, які пройшли навчання, відправляють у наряди замість тренувань і бойових чергувань.

Писали також про українські перехоплювачі STRILA і BUREWIY від компанії WIY DRONES. Їх у червні представили на заході DemoDay Brave1.