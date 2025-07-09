Эффективность 60%: в силах ПВО рассказали, когда перехватчики смогут массово сбивать "Шахеды"

Силы обороны Украины начали вооружаться дронами для перехвата "Шахедов", но процесс идет медленно из-за ряда проблем.

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Главными из них являются нехватка людей и качество самих БПЛА. Об этом в интервью Фокусу рассказал офицер ПВО, который пожелал сохранить анонимность.

К началу сентября экипажи перехватчиков должны показать значительный результат системной борьбы с "Шахедами". Сейчас ВСУ набирают личный состав в подразделения и комплектуют их перехватчиками. В Украине уже есть производители, предлагающие БПЛА с нужными характеристиками, и есть экипажи, которые их применяют.

По оценкам источника, операторам дронов-перехватчиков уже удалось достичь эффективности борьбы с "Шахедами" и их имитаторами на уровне 50%-60%. Такие БПЛА сложны в применении, и большую роль играет обучение.

Как говорит военнослужащий, массово применять дроны-перехватчики мешают несколько объективных препятствий. Это новый вид вооружения, использующий непривычные технологии, поэтому силам ПВО нужно тщательно подготовиться.

Во-первых, нужно обучить операторов, которые будут готовить, запускать и управлять БПЛА. Они должны пройти соответствующий психологический отбор и получить специфические навыки. Во-вторых, экипажи перехватчиков должны работать слаженно, для этого требуются тренировки. В-третьих, подразделения ПВО нужно обеспечить эффективными беспилотными комплексами, не все дроны, изготовленные в Украине и за рубежом подходят для охоты на "Шахеды".

"Эта работа идет в Вооруженных Силах Украины, во всех родах войск, включая Силы беспилотных систем, Воздушные силы, Сухопутные войска, Государственную пограничную службу, все структуры, которые я знаю. Думаю, благодаря этому будет результат в недалеком будущем. Все планы реализации ориентированы на сентябрь", — рассказал офицер.

Ранее волонтер Сергей Стерненко заявил, что бойцам ПВО не дают сбивать "Шахеды" FPV-дронами, хотя эффективность пулеметов существенно снизилась. По его информации, многие военные просто не умеют управлять такими БПЛА, а тех, которые прошли обучение, отправляют в наряды вместо тренировок и боевых дежурств.

Писали также об украинских перехватчиках STRILA и BUREWIY от компании WIY DRONES. Их в июне представили на мероприятии DemoDay Brave1.