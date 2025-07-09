Нельзя просто купить: почему ПВО Украины не хватает радаров для борьбы с "Шахедами"

Украине не хватает радиолокационных станций (РЛС), чтобы эффективно сбивать "Шахеды" дронами перехватчиками, однако найти комплекс с нужными характеристиками непросто.

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РЛС предоставляют информацию о местонахождении воздушных целей, чтобы военные затем сбивали их доступными средствами, в том числе БПЛА. Подробности в интервью Фокусу рассказал офицер, задействованный в противовоздушной обороне Украины.

По его словам, Украина не может просто купить нужное количество РЛС для борьбы с "Шахедами". В зависимости от размера цели, нужны разные типы станций. В случае с дронами-перехватчиками, информация должна быть с точностью до метров, а такое оборудование стоит дорого и не все могут его производить.

"У нас в Украине они производятся, но недостаточно масштабно и не совсем соответствуют имеющимся требованиям. Такая проблема существует, но я бы не сказал, что это повод для паники, ведь она решается. У нас когда-то один был Patritot, потом два, потом постепенно их количество увеличилось. С РЛС будет так же, просто надо немного времени", — рассказал военный.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о нехватке РЛС на встрече с журналистами в конце июня. По его словам, это является основной проблемой эффективного применения дронов-перехватчиков против российских БПЛА. Как прокомментировал специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, без радиолокационной станции беспилотник не может быстро найти, догнать и поразить "Шахед".

Офицер ПВО также рассказал, когда перехватчики смогут системно сбивать "Шахеды". По его словам, внедрение таких средств и обучение экипажей ведется в разных родах войск, они должны показать высокий результат уже осенью.