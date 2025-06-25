Надо было купить еще "вчера": Флэш рассказал, что нужно для защиты от "Шахедов"

Украине нужна сеть высокоточных радиолокационных станций (РЛС), чтобы экипажи дронов-перехватчиков могли эффективно уничтожать российские ударные беспилотники «Шахед».

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Без РЛС зенитный дрон не может быстро найти, догнать и сбить вражеский "Шахед", так как емкость его аккумулятора ограничена, объяснил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Совет дня: если что-то очень нужно, то это можно купить. Такие РЛС свободно продаются по всему миру от десятков разных производителей. Купить надо было еще "вчера", — написал эксперт.

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Таким образом "Флэш" прокомментировал слова Александра Сырского на встрече с журналистами. Как передает LIGA.net, главнокомандующий ВСУ заявил о нехватке радиолокационных систем на вооружении Воздушных сил. По его словам, это является основной проблемой эффективного применения зенитных дронов против БПЛА врага.

"Средства радиолокационной разведки являются неотъемлемой составляющей для эффективной работы операторов БпЛА-перехватчиков", – сказал Сырский.

Напомним, консультант фонда "Повернись живим" Тарас Тимочко заявил, что в Украине уже производятся РЛС тактического назначения. По его словам, отечественные системы более просты и стабильны в применении, чем иностранные, однако их производство нужно масштабировать.

Фокус также писал о том, что до конца 2025 года Нидерланды передадут Украине сотню радиолокационных станций, гибридные опционально пилотируемые наземные дроны от Rheinmetall и выделят 80 миллионов евро на производство дронов.