Нидерланды передадут ВСУ сотню РЛС и беспилотные системы Ermine casevac: в чем их преимущества

До конца 2025 года Нидерланды передадут Украине сотню радиолокационных станций, гибридные опционально пилотируемые наземные дроны от Rheinmetall и выделят 80 миллионов евро на производство дронов.

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Также правительство Нидерландов сообщило об усилении обороны Украины новым пакетом военной помощи в сумме 175 млн евро. О том, что планируют передать Нидерланды, пишет Defence Express.

Партию из сотни РЛС Нидерланды планируют поставить Украине до конца года. Сам тип РЛС не указывается, но речь может идти о РЛС, которая специализируется на обнаружении БПЛА — IRIS Drone Radar. Это малогабаритная трехкоординатная радиолокационная станция, работающая в X-Band диапазоне (длина волны: 3,75-2,5 см, частота: 8 — 12 ГГц).

Эта радиолокационная станция обеспечивает круговой обзор с инструментальной дальностью до 5 км и может обнаруживать дроны весом 3 кг — с 4 км, а 1,5-кг дрона — с 2 км. Сама РЛС весит всего 29 кг. Это позволяет легко ее монтировать и транспортировать.

Также правительство Нидерландов объявило о передаче Украине двух десятков беспилотных машин Ermine casevac для эвакуации раненых. На нем возможно перевозить до 500 кг, максимальная скорость до 90 км/ч. Они могут управляться дистанционно, или, при необходимости, человеком. А вот "casevac", указывает только на конкретную роль — casualty evacuation, эвакуация раненых

Напомним, что Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине, которая включает радарные системы, беспилотники и дроны.

Также сообщалось, что 24 июня также сообщалось, что в Великобритании запустят совместное с Украиной производство украинских моделей дронов для нужд Сил обороны. Соглашение рассчитано на следующие 3 года.