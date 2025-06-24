В Великобритании будут производить украинские дроны для ВСУ: в МО рассказали детали сделки

Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны, а после окончания войны Великобритания и Украина будут распределять их между собой.

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В Великобритании запустят совместное с Украиной производство украинских моделей дронов для нужд Сил обороны. Соглашение рассчитано на следующие 3 года и предусматривает финансирование закупки британским правительством широкого спектра украинских дронов, которые будут совместно изготавливаться в стране. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

"Украина и Великобритания запускают новую инициативу по совместному производству дронов. Такой договоренности достигли Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Кир Стармер. В рамках инициативы в течение первых трех лет этого мега-проекта британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов, которые будут изготавливаться в Великобритании", — написал он.

Рустем Умеров отметил, что британские оборонные компании смогут быстро проектировать и производить современные беспилотники в больших масштабах.

Также он подчеркнул, что

Напомним, что 24 июня сообщалось, что Силы обороны Юга уничтожили в воздухе три новых российских беспилотника "Черника-2" с помощью дронов-перехватчиков.

Также сообщалось, что ВСУ вооружились новейшим французским дроном MV-25 OSKAR. Это противопехотный и противолегкомоторный боеприпас, предназначенный для действий на малой дистанции. Он может нейтрализовать вражескую пехоту и легкобронированную технику с минимальным побочным ущербом.