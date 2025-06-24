У Великій Британії вироблятимуть українські дрони для ЗСУ: в МО розповіли деталі угоди

Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони, а після закінчення війни Велика Британія та Україна розподілятимуть їх між собою.

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У Великій Британії запустять спільне з Україною виробництво українських моделей дронів для потреб Сил оборони. Угода розрахована на наступні 3 роки і передбачає фінансування закупівлі британським урядом широкого спектру українських дронів, які будуть спільно виготовлятися в країні. Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

"Україна та Велика Британія запускають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів. Такої домовленості досягли Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Кір Стармер. В межах ініціативи протягом перших трьох років цього мегапроєкту британська сторона фінансуватиме закупівлю цілого спектру українських дронів, які будуть виготовлятися у Великій Британії", — написав він.

Рустем Умєров зауважив, що британські оборонні компанії зможуть швидко проєктувати і виробляти найсучасніші безпілотники у великих масштабах.

Також він наголосив, що

Нагадаємо, що 24 червня повідомлялося, що Сили оборони Півдня знищили в повітрі три нові російські безпілотники "Черника-2" за допомогою дронів-перехоплювачів.

Також повідомлялося, що ЗСУ озброїлися новітнім французьким дроном MV-25 OSKAR. Це протипіхотний і протилегкомоторний боєприпас, призначений для дій на малій дистанції. Він може нейтралізувати ворожу піхоту і легкоброньовану техніку з мінімальним побічним збитком.