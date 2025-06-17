ЗСУ озброїлися новітнім французьким дроном MV-25 OSKAR: що про нього відомо (відео)

Сили оборони України почали використовувати нові баражувальні боєприпаси MV-25 OSKAR від французької компанії KNDS.

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MV-25 OSKAR входить до лінійки баражувальних боєприпасів MATARIS, розроблених KNDS у партнерстві з DELAIR та EOS Technologie. БпЛА вже отримав позитивну оцінку від українських військових, повідомили в KNDS.

Дрон MV-25 OSKAR

Безпілотник успішно пройшов випробувальний політ із бойовою частиною в червні 2024 року. Від початку розроблення до оперативного розгортання в Україні минуло всього два роки.

Дрон MV-25 OSKAR: характеристики

MV-25 OSKAR — це протипіхотний і протилегкомоторний боєприпас, призначений для дій на малій дистанції, оснащений боєголовкою KNDS, йдеться на сайті виробника. БпЛА призначений для нейтралізації піхоти і легкоброньованої техніки з мінімізацією побічної шкоди.

Безпілотник здатний нести 550-грамову осколково-фугасну боєголовку на відстань до 25 км, перебуваючи в повітрі до 45 хвилин. Він легкий у розгортанні і не потребує злітно-посадкової смуги або підготовленої місцевості.

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MV-25 OSKAR створено на базі літака з нерухомим крилом зі спеціального полістирольного матеріалу, який забезпечує низьку радіолокаційну помітність. Апарат також використовує стійкий до перешкод канал передавання даних і може здійснювати навігацію в умовах відсутності GNSS.

У разі скасування завдання він здатний перервати атаку завдяки новому поколінню запобіжного озброєння, а потім повернутися до режиму спостереження до повторного ураження цілей, коли настане відповідний момент.

Нагадаємо, ЗСУ також застосовують ударно-розвідувальний комплекс "Булава" від української компанії DeViro. У Мінцифри стверджують, що за ключовими параметрами вітчизняний БпЛА перевершує російський "Ланцет".