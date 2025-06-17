Змагалися за "здобич": російський "Орлан" атакували одразу два дрони ЗСУ (відео)

Український зенітний дрон від компанії "Дикі Шершні" збив російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Момент знищення зняв інший дрон-перехоплювач.

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Російський БПЛА-розвідник був знищений воїнами 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку Збройних сил України, повідомили "Дикі Шершні" у своєму Telegram-каналі. На оприлюдненому відео можна побачити кадри з обох безпілотників.

ЗСУ знищили дрон "Орлан"

"Два "Дикі Шершні" змагалися, хто перший знищить російський розвідувальний дрон "Орлан". Виграли ми всі", — зазначили розробники БПЛА.

Дрон "Орлан": чим він небезпечний

ЗС РФ мають на озброєнні низку розвідувальних безпілотників, які можуть залітати на відстань до 100 км углиб території України. Серед них Zala, SuperCam і "Орлан".

Російські дрони "Орлан-10" Фото: Мiноборони РФ

Так, "Орлан-10" здатний наводити реактивну артилерію, зокрема РСЗВ "Торнадо". БПЛА передає координати цілі та коригує вогонь артилерії. БПЛА має дальність до 120 км і здатен перебувати в повітрі до 16 годин. Цей апарат може функціонувати без GPS або ГЛОНАСС, тому що йому можна запрограмувати маршрут заздалегідь.

Своєю чергою дрон "Орлан-30" може наводити міномети з 240-мм мінами "Сміливець" (до 10 км) або артилерійські розрахунки зі 152-мм керованими снарядами "Краснопіль" (до 25 км). Крім того, БПЛА здатний вказувати цілі для авіаційних ракет Х-38МЛ на відстані до 40 км.

Нагадаємо, учасники українського оборонного кластеру Brave1 створили високотехнологічну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) Algiz AM, яка глушить російські безпілотники і управляється дистанційно.