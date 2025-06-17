Соперничали за "добычу": российский "Орлан" атаковали сразу два дрона ВСУ (видео)

Украинский зенитный дрон от компании «Дикие Шершни» сбил российский разведывательный беспилотник «Орлан». Момент уничтожения снял другой дрон-перехватчик.

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Российский БПЛА-разведчик был уничтожен воинами 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка Вооруженных сил Украины, сообщили "Дикие Шершни" в своем Telegram-канале. На обнародованном видео можно увидеть кадры с обеих беспилотников.

ВСУ уничтожили дрон "Орлан"

"Два "Диких Шершня" соревновались, кто первый уничтожит российский разведывательный дрон "Орлан". Выиграли мы все", — отметили разработчики БПЛА.

Дрон "Орлан": чем он опасен

ВС РФ имеют на вооружении ряд разведывательных беспилотников, которые могут залетать на расстояние до 100 км вглубь территории Украины. Среди них Zala, SuperCam и "Орлан".

Российские дроны "Орлан-10" Фото: Минобороны РФ

Так, "Орлан-10" способен наводить реактивную артиллерию, в частности РСЗО "Торнадо". БПЛА передает координаты цели и корректирует огонь артиллерии. БПЛА имеет дальность до 120 км и способен находиться в воздухе до 16 часов. Этот аппарат может функционировать без GPS или ГЛОНАСС, потому что ему можно запрограммировать маршрут заранее.

В свою очередь дрон "Орлан-30" может наводить минометы с 240-мм минами "Смельчак" (до 10 км) или артиллерийские расчеты со 152-мм управляемыми снарядами "Краснополь" (до 25 км). Кроме того, БПЛА способен указывать цели для авиационных ракет Х-38МЛ на расстоянии до 40 км.

Напомним, участники украинского оборонного кластера Brave1 создали высокотехнологичную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Algiz AM, которая глушит российские беспилотники и управляется дистанционно.