Инженеры показали новейшую систему РЭБ Algiz AM: как она помогает ВСУ (видео)
Новая высокотехнологичная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Algiz AM, созданная участниками оборонного кластера Brave1, глушит российские беспилотники и управляется дистанционно.
Системы Algiz AM уже проявили себя на передовой как эффективное средство противодействия дронам типа Mavic, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
"В современной технологической войне дроны типа Mavic стали одним из важнейших инструментов на поле боя. И важно не только эффективно их применять, но и противодействовать вражеским БпЛА", — отметил глава Минцифры.
Среди преимуществ новой платформы — мобильность, быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях. Она меняет направление излучения на 360°, оперативно реагируя на угрозы. При этом операторы могут управлять системой из укрытия.
По словам Федорова, Algiz AM ежедневно спасает жизни украинских военных. Кроме того, производитель контактирует с бойцами, чтобы совершенствовать технологию в соответствии с реальными потребностями фронта.
Благодаря поддержке Brave1 система РЭБ Algiz была быстро внедрена в подразделениях Сил обороны Украины, получив кодификацию.
Напомним, украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.
Также сообщалось, что для обхода средств РЭБ российские оккупанты устанавливают на свои дроны все больше элементов в CRPA антенны.