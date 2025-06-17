Инженеры показали новейшую систему РЭБ Algiz AM: как она помогает ВСУ (видео)

Новая высокотехнологичная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Algiz AM, созданная участниками оборонного кластера Brave1, глушит российские беспилотники и управляется дистанционно.

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Системы Algiz AM уже проявили себя на передовой как эффективное средство противодействия дронам типа Mavic, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Система РЭБ Algiz AM

"В современной технологической войне дроны типа Mavic стали одним из важнейших инструментов на поле боя. И важно не только эффективно их применять, но и противодействовать вражеским БпЛА", — отметил глава Минцифры.

Среди преимуществ новой платформы — мобильность, быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях. Она меняет направление излучения на 360°, оперативно реагируя на угрозы. При этом операторы могут управлять системой из укрытия.

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По словам Федорова, Algiz AM ежедневно спасает жизни украинских военных. Кроме того, производитель контактирует с бойцами, чтобы совершенствовать технологию в соответствии с реальными потребностями фронта.

Благодаря поддержке Brave1 система РЭБ Algiz была быстро внедрена в подразделениях Сил обороны Украины, получив кодификацию.

Напомним, украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.

Также сообщалось, что для обхода средств РЭБ российские оккупанты устанавливают на свои дроны все больше элементов в CRPA антенны.