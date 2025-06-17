Інженери показали новітню систему РЕБ Algiz AM: як вона допомагає ЗСУ (відео)

Нова високотехнологічна система радіоелектронної боротьби (РЕБ) Algiz AM, створена учасниками оборонного кластера Brave1, глушить російські безпілотники і управляється дистанційно.

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Системи Algiz AM уже проявили себе на передовій як ефективний засіб протидії дронам типу Mavic, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Система РЕБ Algiz AM

"У сучасній технологічній війні дрони типу Mavic стали одним із найважливіших інструментів на полі бою. І важливо не тільки ефективно їх застосовувати, а й протидіяти ворожим БпЛА", — зазначив глава Мінцифри.

Серед переваг нової платформи — мобільність, швидке розгортання та маневреність у польових умовах. Вона змінює напрямок випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози. При цьому оператори можуть керувати системою з укриття.

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За словами Федорова, Algiz AM щодня рятує життя українських військових. Крім того, виробник контактує з бійцями, щоб удосконалювати технологію відповідно до реальних потреб фронту.

Завдяки підтримці Brave1 система РЕБ Algiz була швидко впроваджена в підрозділах Сил оборони України, отримавши кодифікацію.

Нагадаємо, українська компанія Blue Arrow розробила систему візуальної навігації, завдяки якій безпілотники можуть виконувати місії в умовах відсутності GPS.

Також повідомлялося, що для обходу засобів РЕБ російські окупанти встановлюють на свої дрони все більше елементів у CRPA антени.