Експерт пояснив, чому "Шахеди" стали ще небезпечнішими та їх складно заглушити

Для обходу засобів радіоелектронної боротьби ЗСУ російські окупанти встановлюють все більше елементів у так звані CRPA антени (антени з контрольованою спрямованістю прийому).

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Про це повідомив військовий експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов на своєму Telegram-каналі.

Він показав також відповідне фото.

Нова антена для дронів Шахед Фото: Telegram/serhii_flash

Експерт нагадав, що раніше показував антени на 12 елементів, а на фото — знайдена на російському "Шахеді" система вже на 16 елементів.

Умовно, щоб РЕБ вплинула на такий безпілотник і не дала йому змогу знайти ціль, потрібно створити навколо ворожого дрона16 джерел перешкод (РЕБ), наголосив фахівець. А це зробити непросто.

Як працює CRPA антена

Сама технологія відома ще з середини 1980-х років. У 1990-ті вона почала використовуватися в армії США (тоді це була ще аналогова система AE-1, а наприкінці 90-х з'явилися вже цифрові системи).

CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) — це керована діаграма спрямованості антени, що дає змогу формувати спрямовану діаграму приймання сигналу. Вона працює, об'єднуючи сигнали від кількох елементів антени та застосовуючи методи адаптивного опрацювання сигналу для підсилення бажаного сигналу і придушення перешкод.

Переваги CRPA:

Покращена чутливість:

CRPA може збільшити коефіцієнт посилення в напрямку бажаного сигналу, що призводить до поліпшення чутливості приймача.

Придушення перешкод:

CRPA може ефективно пригнічувати перешкоди, що дає змогу отримувати чистіший і надійніший сигнал.

Захист від РЕБ:

CRPA може бути використана для захисту від радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки вона може визначати та ігнорувати помилкові сигнали

Раніше експерт Сергій "Флеш" показував ще один ворожий "винахід" — спеціальний передавач команд для дронів, доволі примітивний на вигляд, але при цьому здатний підключатися до будь-якого інтернету. Як зазначив експерт, він спостерігав такі "чорні коробочки" на херсонському напрямку — росіяни ставили свої передавачі на житлову багатоповерхівку і з неї керували дронами.

Раніше Фокусписав, що Китай потайки допомагає Росії вийти в лідери в гонці дронів. Для цього Пекін винаходить схеми з обходу санкцій, створює цілі мережі компаній-прокладок.

До того ж, у мережі з'являлося відео, на якому громадянин КНР показує оптоволоконну котушку, виготовлену на замовлення росіян. Вага такої котушки — нібито всього близько 4 кг, а довжина оптоволокна — 50 км.

Нагадаємо, що ще навесні нинішнього року бійці ЗСУ виявили російський ударний дрон типу Shahed, оснащений 16-елементною CRPA-антеною китайського виробництва, встановленою для більш ефективної протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Причому прогрес російських окупантів був очевидний — раніше у їхніх безпілотників було тільки вісім таких каналів.