Китай постачає окупантам оптоволокно для дронів: зможуть залітати на 50 км (відео)

Китайська влада стверджує, що Пекін не допомагає Росії в її загарбницькій війні в Україні. Однак саме підтримка КНР допомагає російським агресорам і з виробництвом безпілотників, і з поставками оптоволокна.

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Про це стало відомо з публікації в соцмережі Х.

Зокрема, в мережі з'явилося відео, на якому громадянин КНР показує оптоволоконну котушку, виготовлену на замовлення росіян. Вага такої котушки — лише близько 4 кг, а довжина оптоволокна — 50 км.

Як працює оптоволокно для дронів

Безпілотники, які працюють на оптоволокні, підключаються за допомогою оптоволоконного кабелю до наземної станції. Оскільки кабель забезпечує живлення із землі, дрон може надовго "зависати" в повітрі, при цьому безперервно передаючи дані.

На відміну від бездротового зв'язку, сигнал, який передається за допомогою оптоволокна, неможливо заглушити або перехопити радіочастотним способом. До того ж, оптоволокно забезпечує високу пропускну здатність — передача надчіткого відео 4K/8K йде без затримок.

У зонах з насиченим радіоефіром велика кількість радіосигналів створює перешкоди, які ускладнюють передачу інформації або навіть роблять її неможливою. Тут теж стане в пригоді оптоволокно, тому що такий зв'язок здійснюється без перешкод.

Незважаючи на офіційно нейтральну позицію китайської влади, Пекін допомагає Росії і в багатьох інших сферах — наприклад, негласно надає їй супутникові знімки та інші дані, які використовуються для планування військових операцій.

Також Китай постачає РФ електронікою, оптичними і телеметричними системами, двигунами, мікросхемами та іншими компонентами, необхідними для виробництва зброї. До того ж, КНР є одним із ключових покупців російських енергоносіїв — і таким чином забезпечує Росію засобами для продовження війни.

Раніше Фокус писав, що Китай потайки допомагає Росії вирватися вперед у гонці дронів. Для цього КНР винаходить схеми з обходу санкцій, створює цілі мережі компаній-прокладок.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Пекін у подвійних стандартах. Зокрема, Зеленський зазначив, що Китай заблокував постачання своїх безпілотників Mavic Україні, а в Росію продовжує їх продавати.