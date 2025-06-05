Китай снабжает оккупантов оптоволокном для дронов: смогут залетать на 50 км (видео)

Китайские власти утверждают, что Пекин не помогает России в ее захватнической войне в Украине. Однако именно поддержка КНР помогает российским агрессорам и с производством беспилотников, и с поставками оптоволокна.

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Об этом стало известно из публикации в соцсети Х.

В частности, в сети появилось видео, на котором гражданин КНР показывает оптоволоконную катушку, изготовленную по заказу россиян. Вес такой катушки – всего около 4 кг, а длина оптоволокна – 50 км.

Как работает оптоволокно для дронов

Беспилотники, которые работают на оптоволокне, подключаются с помощью оптоволоконного кабеля к наземной станции. Так как кабель обеспечивает питание с земли, дрон может надолго «зависать» в воздухе, при этом непрерывно передавая данные.

В отличие от беспроводной связи, сигнал, который передается с помощью оптоволокна, невозможно заглушить или перехватить радиочастотным способом. К тому же, оптоволокно обеспечивает высокую пропускную способность – передача сверхчеткого видео 4K/8K идет без задержек.

В зонах с насыщенным радиоэфиром большое количество радиосигналов создает помехи, которые усложняют передачу информации или даже делают ее невозможной. Тут тоже пригодится оптоволокно, потому что такая связь осуществляется без помех.

Несмотря на официально нейтральную позицию китайских властей, Пекин помогает России и во многих других сферах – например, негласно предоставляет ей спутниковые снимки и другие данные, которые используются для планирования военных операций.

Также Китай снабжает РФ электроникой, оптическими и телеметрическими системами, двигателями, микросхемами и прочими компонентами, необходимыми для производства оружия. К тому же, КНР является одним из ключевых покупателей российских энергоносителей – и таким образом обеспечивает Россию средствами для продолжения войны.

Ранее Фокус писал, что Китай тайком помогает России вырваться вперед в гонке дронов. Для этого КНР изобретает схемы по обходу санкций, создает целые сети компаний-прокладок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Пекин в двойных стандартах. В частности, Зеленский отметил, что Китай заблокировал поставки своих беспилотников Mavic Украине, а в Россию продолжает их продавать.