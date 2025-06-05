Китай тайно помогает России вырваться вперед в гонке дронов: детали от разведки и ВСУ

РФ догоняет Украину в производстве БПЛА, и не последнюю роль в этом играет поддержка КНР. Пекин официально все отрицает, а россияне тем временем уже выпускают 300 беспилотников в день и поставили себе еще более высокую цель.

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Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 5 июня.

"Китайские производители поставляют им оборудование, электронику, навигацию, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, системы антенных полей, платы управления, навигацию. Они используют так называемые компании-прокладки, меняют названия, делают все, чтобы не попасть под экспортный контроль и избежать санкций за свою деятельность. Но официально Китай придерживается всех правил. Но только официально", — подчеркнул представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Пекин неоднократно отрицал поставки России, называя обвинения Киева безосновательными и политическими манипуляциями. Однако, по данным СВР, РФ критически зависит от китайских запчастей. Это позволяет врагу подрывать лидерство Украины в дронах — то, что помогало обороняться, когда боеприпасов не хватало, а оружие от союзников доставляли слишком медленно.

Заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса рассказал, что в этом году 80% потерь России было нанесено именно с помощью БПЛА. Только за май украинские "птички" уничтожили 89 тысяч вражеских целей. Украина опередила РФ в области беспилотников в первые годы войны и планирует наращивать свои возможности, но страна-агрессор догоняет.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга заявлял, что Украина выпускает примерно 100 дронов дальнего радиуса действия в день. России удалось увеличить производство до 300 единиц в день, а ее цель — 500 в день. Александров рассказал, что враг увеличил производство БПЛА дальнего радиуса действия с 15 тысяч (за прошлый год) вдвое.

По словам Зеленского, РФ имеет гораздо больше финансовых ресурсов, а также доступ к технологиям КНР. В частности, речь идет о DJI Mavic — дронах, созданных для гражданского рынка, которые широко используются на войне. Как подчеркнул президент, "мавики" насколько дешевые и одновременно эффективные, что применяются ежедневно как артснаряды. Десятки украинских производителей работают над модернизированными версиями Mavic.

"Китайский Mavic открыт для россиян и закрыт для украинцев. Они просто закрыли его для Европы и для Украины, в том числе для ЕС. А для россиян по-прежнему есть возможность покупать беспилотники на китайском рынке", — сообщил Зеленский.

Украина наращивает производство новых разработок — БПЛА-перехватчиков, которые сбивают российские дроны. Зеленский делился, что из-за развития технологий расходы превышают ожидания, но Киев имеет шансы значительно опередить врага в гонке, если найдет больше финансирования. Кроме того, Силы обороны прибегают к креативным операция как недавняя "Паутина" СБУ.

Россия же переходит на беспилотники на оптоволокне, неуязвимые к действию средств РЭБ. Это позволило врагу разрушить логистические артерии ВСУ в Курской области, чтобы вытеснить большинство войск. Командир ВСУ Андрей объяснил, что теперь обнаруживать российские БПЛА стало гораздо сложнее, приходится использовать различные акустические и другие средства.

"Россияне наращивают не только производство беспилотников, но и средств радиоэлектронной борьбы. На нашем участке фронта радиочастоты меняются каждые две недели. Поэтому, когда государство поставляет нам беспилотники, только около 20% из них пригодны к использованию. Нам постоянно приходится тратить дополнительные средства и время на перенастройку этих беспилотников", — пояснил Андрей.

Представитель СВР рассказал, что РФ стремится выпустить примерно 30 тысяч дронов дальнего радиуса действия, еще столько же БПЛА с ложными целями для истощения ПВО ВСУ, а также "колоссальные 2 миллиона" FPV-дронов. Это усиливает давление на Украину.

"В этой войне беспилотников победит только самая динамичная сторона", — заверил командир ВСУ.

Напомним, 4 июня в Минобороны заявили, что допустили к эксплуатации в ВСУ новые БПЛА типа Chief-1. Эти дроны вооружены патронами со шротом и будут охотиться на вражеские беспилотники.

Украинский эксперт Сергей Бескрестнов опубликовал видео о передатчике "Горизонт", через который вражеские операторы управляют FPV-дронами. Он выглядит просто, но на самом деле способен подключаться к любому интернету.