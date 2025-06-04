Россияне могут управлять дронами через любой интернет благодаря "черной коробочке" (видео)

Российские оккупанты управляют FPV-дронами через специальный передатчик команд. Он может подключаться к любому интернету, и при этом выглядит довольно примитивно.

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Об этом сообщил украинский эксперт, консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, известный также как Сергей Флэш.

Он опубликовал на своем Telegram-канале ролик, в котором как раз описывается такой передатчик под названием «Горизонт».

Голос за кадром утверждает, что устройство предназначено для управления FPV-дронами и может работать из любой точки, где есть интернет. У передатчика есть встроенный аккумулятор с индикатором заряда, соединение осуществляется через интернет-кабель.

Как отметил Сергей Флэш, он наблюдал подобные устройства на херсонском направлении. По его словам, россияне ставили такие передатчики на высотный жилой дом (где жили исключительно гражданские) и с него управляли дронами.

Напомним, ранее Сергей Флэш опроверг информацию о том, что российские «шахеды» управляются через Telegram. Специалист пояснил, что вражеские беспилотники не получают команды через мессенджер и не передают видео через украинские сети мобильной связи. Кроме того, у них до сих пор нет полноценного искусственного интеллекта, и они по-прежнему пользуются системами спутниковой навигации – а потому подвержены действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Через Telegram, по словам эксперта, передаются информация о местонахождении и данные телеметрии. Но удаленно управлять «шахедами» такая технология не дает.

Также Фокус сообщал, что информацию об управлении российскими дронами через Telegram не подтвердили и представители украинских сотовых компаний. по их информации, некоторые российские беспилотники действительно используют украинские SIM-карты, но, благодаря bigdata и алгоритмам отслеживания нетипичного поведения пользователей в сети, большинство из них можно отключить заранее. К тому же, такие карты не обязательно должны быть именно украинскими – бывает и так, что россияне пытаются использовать карты других стран, попадающих в украинский роуминг.

Однако в любом случае, даже если дрон использует SIM-карту, он не может передавать своему оператору видео через мобильные сети.

А вот украинские операторы дронов как раз успешно использовали российский интернет во время проведения операции «Паутина». Как пояснил Сергей Флэш, каждым дроном управляли отдельно, через сеть мобильной связи – а именно через российскую сеть LTE.