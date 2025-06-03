Помог российский интернет: Флэш объяснил, как дроны атаковали самолеты в ходе операции "Паутина"

Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале развенчал мифы о якобы "самостоятельных" БПЛА, которые могли определять где на российских самолетах установлены топливные баки, прежде чем атаковать их на аэродромах

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Свое мнение эксперт по связи и электронике изложил в Telegram-канале.

Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о том, что ему попалась в интернете информация о дронах, которые сами находили самолеты и топливные баки на них, прежде чем нанести удар во время операции "Паутина". Также фейковые новости сообщали и о "тайных спутниковых каналах управления".

Однако эксперт заверил, что это не соответствует действительности и добавил: "Чем проще технически реализуемая операция, тем выше вероятность ее успеха".

По его словам, каждым дроном управляли отдельно, через сеть мобильной связи. Все, что было нужно, — дать питание на дроны и сбросить на бок фальш-крышу.

"Далее, как сказал президент, каждый дрон полетел управляемым отдельным оператором через российскую сеть LTE", — отметил он в посте.

Флэш пояснил, как именно было реализовано то, о чем заявлял Владимир Зеленский в своем обращении.

"Для этого нужно было приехать на место и произвести замеры операторов, скоростей интернета и выбрать лучшего. Россияне сейчас находят в обломках эти самые модемы", — заключил он.

Для справки: LTE (Long Term Evolution) — технология беспроводной передачи данных, часто обозначаемая как 4G LTE. Она обеспечивает высокую скорость и качество связи, являясь преемником стандарта GSM и предлагая значительное улучшение по сравнению с 3G

Ранее мы сообщали что дроны СБУ могут "спать" возле баз РФ и ждать команды. Удар по авиабазам РФ привел к возможной потере 41 стратегического бомбардировщика и показал пробелы в безопасности. СБУ провела операцию "Паутина", контрабандой переправив на российскую территорию крупную партию БПЛА со взрывчаткой. Не ясно, все ли беспилотники были использованы, отметили западные военные аналитики.