Дроны СБУ могут "спать" возле баз РФ и ждать команды: какие последствия операции "Паутина", — BI

Удар по авиабазам Российской Федерации привел к возможной потере 41 стратегического бомбардировщика и показал пробелы в безопасности, которые угрожают авиации крупнейших стран мира. Украинцы провели операцию "Паутина", контрабандой переправив на российскую территорию крупную партию беспилотников со взрывчаткой. Не ясно, все ли беспилотники были использованы, отметили западные военные аналитики.

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О последствиях ударов по авиабазам РФ написало медиа Business Insider.

Медиа пообщалось с военными экспертами по украинской спецоперации, и они выделили пять последствий атаки 1 июня. Одно из них — возможность продолжения атаки, поскольку не ясно, задействовала ли СБУ все БпЛА, привезенные в РФ. По мнению экспертов, вполне вероятно, что часть из них — в "спящем" состоянии и ждут команды, чтобы подняться в воздух. Эксперты риторически спросили, готовы ли военные стран НАТО к аналогичным действиям неизвестных сил, которые могут угрожать их авиабазам.

"Беспилотники могут быть скрыто развернуты и лежать в спящем состоянии за линией фронта, ожидая удара. Вооруженные малые дроны "скрыты и будут ждать запуска", чтобы атаковать глубоко на территории противника. Готовы ли союзники НАТО к этой новой реальности?" — привело медиа мнения авиаэксперта Паттона Роджерс и производителя оружия Карла Розандера.

Удары по авиабазам РФ — детали

Медиа объяснило, что Служба безопасности Украины реализовала повреждения российских самолетов, расположенных за сотни и тысячи километров от границы. Самолеты стояли под открытым небом, поскольку Москва, вероятно, не ожидала, что средства поражения смогут добраться так далеко. Операция "Паутина" показала, что удар вполне возможен и для этого дронам даже не пришлось петлять, чтобы спастись от удара средств ПВО ВС РФ, говорится в статье. Эксперты перечислили последствия ударов по авиабазам РФ во время операции "Паутина" СБУ:

демонстрация ограничений традиционных средств противовоздушной обороны — например, ЗРК С-300 и С-400. БпЛА СБУ ничем не рисковали, поднимаясь в воздух под оградой аэропортов;

Украина показала самостоятельность и изобретательность. По мнению экспертов BI, действия украинцев — это "стратегическая автономия", пока партнеры совещаются и говорят о "коалиции желающих";

Украина может доставать глубже на территорию РФ и уничтожать стратегические военные цели собственными средствами, без помощи Запада;

уязвимость стратегических бомбардировщиков РФ показала уязвимость авиации США, поскольку в обеих странах самолеты не прячут в бункерах. Между тем Китай давно этим занимается, говорится в статье;

"спящие" дроны, которые могут провести новую атаку.

По мнению экспертов Business Insider, примером Украины могут воспользоваться неизвестные опасные силы и это лишь "вопрос времени". Поэтому они советуют военным как можно быстрее подумать о подземных бункерах для самолетов и мощных средствах РЭБ.

Отметим, 1 июня в соцсетях появились фото и видео, снятых рядом с четырьмя авиабазами РФ. Россияне показали, как стая дронов ударила по самолетам стратегической авиации ВС РФ: горели и дымили Ту-95, Ту-160, А-50 и другие. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, СБУ реализовала операцию "Паутина". Согласно плану, более сотни дронов тайно переправилась в Россию, где их собрали, зарядили взрывчаткой, спрятали в фурах и ждали дистанционной команды из СБУ.

Напоминаем, 2 июня на портале Defense Express рассказали о модели дронов, которую Украина использовала для ударов по авиабазам РФ.