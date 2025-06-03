"Бункеры" с дронами защищало экранирование: в AiTelly визуализировали операцию СБУ "Паутина" (видео)

В сети визуализировали ход операции "Паутина" Службы безопасности Украины и показали, как инженерам удалось спрятать FPV-дроны в деревянных "домиках" на грузовых автомобилях, чтобы незаметно подвезти их близко к военным аэродромам для нанесения ударов.

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Видео опубликовал 2 июня на YouTube канал AiTelly, создающий анимационные ролики по инженерной, военной и авиационной тематике.

Авторы ролика рассказывают, что украинские инженеры разработали для операции "Паутина" умную систему запуска дронов. Внешне она выглядела как деревянные "домики", установленные на грузовые автомобили, а изнутри эти контейнеры содержали усиленные конструкции и скрытые стартовые платформы, станции зарядки аккумуляторов и дистанционно управляемые механизмы для раздвижения крыш.

Благодаря такой конструкции FPV-дроны можно было запускать вертикально или под углом с пандуса или систем запуска со сжатым воздухом для минимизации шума.

От преждевременного обнаружения российскими системами наблюдения украинские беспилотники были защищены встроенным экранированием сигнала. Как только мобильные "бункеры" были укомплектованы, их переместили вглубь территории РФ. Авторы видео предполагают, что в этом СБУ помогли местные симпатики. Фуры с предварительно заряженными дронами оставались "спящими" и ждали команды об ударе в течение дней или недель.

Когда пришло время для атаки, в контейнеры были отправлены зашифрованные сигналы активации, их крыши открылись — и дроны полетели к целям. Аэродромы находились в нескольких километрах от пусковых площадок, поэтому российским системам противовоздушной обороны оставалось мало времени на реакцию.

Украинские операторы управляли дронами в режиме реального времени с помощью видеосвязи и направляли их прямо на припаркованные самолеты, топливные склады и радарные установки, рассказывают авторы визуализации. По их словам, многие из этих беспилотников несли высоковзрывные или кумулятивные боеголовки, предназначенные для пробивания фюзеляжей самолетов или воспламенения запасов топлива. Некоторые взрывались при ударе, другие детонаторы срабатывали отсрочено, чтобы нанести врагу максимальный ущерб.

Операция "Паутина": СБУ поразила аэродромы ВС РФ

Дроны СБУ атаковали российские военные аэродромы 1 июня. Российские паблики распространяли видео поражения дронами аэродромов РФ и вылета беспилотников из припаркованных неподалеку фур.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в тот же день раскрыл подробности операции "Паутина". Он отмечал, что для ударов было применено 117 дронов, а офис операции был расположен неподалеку от одного из зданий ФСБ.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал о результатах операции "Паутина", во время которой были атакованы дронами сразу 4 российских аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Малыш заявил о поражении 41 самолета, что составляет 34% российских стратегических носителей крылатых ракет. Под ударами оказались борта А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. По данным СБУ, сумма убытков для России в результате атаки дронов на авиабазы составляет около $7 млрд.

Российские СМИ показывали, как были оборудованы контейнеры, из которых украинские FPV-дроны летели по аэродромам ВС РФ. Они были похожи на небольшие домики с солнечными панелями. Беспилотники были спрятаны под потолком, а крыша раздвигалась моторизовано, чтобы выпустить их для атаки.