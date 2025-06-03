Первый отчет Генштаба о потерях самолетов ВС РФ после операции "Паутина": сколько бортов ликвидировано

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины впервые после осуществленной 1 июня массированной атаки на аэродромы РФ обновил информацию о количестве уничтоженных вражеских самолетов. В отчете от 3 июня указано, что Россия потеряла 12 бортов.

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Данные об ориентировочных потерях страны-агрессора обнародованы в Telegram-канале Генштаба.

После удара СБУ по авиабазам РФ Генштаб сообщил в отчете об уничтожении 12 вражеских самолетов Фото: Генштаб ВСУ

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022-го до 3 июня 2025 года количество уничтоженных самолетов ВС РФ возросло до 384.

Атака на аэродромы РФ: что известно о последствиях

Украинские FPV-дроны атаковали 4 российских военных аэродрома 1 июня. Вскоре в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина". В спецслужбе заявляли о поражении 34% российских стратегических носителей крылатых ракет на сумму около $7 млрд.

В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые подробности операции "Паутина". Он рассказал, что "офис" операции находился неподалеку от здания одного из областных управлений Федеральной службы безопасности РФ, а подготовка заняла более 1,5 года. По словам президента, для удара по российским аэродромам СБУ использовала 117 дронов.

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, 2 июня сообщал, что во время атаки дронов на авиабазы РФ было полностью уничтожено по меньшей мере 13 самолетов.

Глава СБУ Василий Малюк 2 июня рассказал, что запущенные с грузовиков украинские дроны поразили 41 вражеский самолет на четырех российских аэродромах: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в опубликованном 3 июня интервью отметил, что поврежденные в результате удара СБУ по аэродромам РФ самолеты стратегической авиации длительное время не смогут осуществлять воздушные атаки.