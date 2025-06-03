Перший звіт Генштабу про втрати літаків ЗС РФ після операції "Павутина": скільки бортів ліквідовано

Генеральний штаб Збройних сил України вперше після здійсненої 1 червня масованої атаки на аеродроми РФ оновив інформацію про кількість знищених ворожих літаків. У звіті від 3 червня зазначено, що Росія втратила 12 бортів.

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Дані про орієнтовні втрати країни-агресора оприлюднено в Telegram-каналі Генштабу.

Після удар СБУ по авіабазах РФ Генштаб повідомив у звіті про знищення 12 ворожих літаків Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022-го до 3 червня 2025 року кількість знищених літаків ЗС РФ зросла до 384.

Атака на аеродроми РФ: що відомо про наслідки

Українські FPV-дрони атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Невдовзі в СБУ повідомили про результати операції "Павутина". У спецслужбі заявляли про ураження 34% російських стратегічних носіїв крилатих ракет на суму близько $7 млрд.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив нові подробиці операції "Павутина". Він розповів, що "офіс" операції перебував неподалік будівлі одного з обласних управлінь Федеральної служби безпеки РФ, а підготовка зайняла понад 1,5 року. За словами президента, для удару по російських аеродромах СБУ використала 117 дронів.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, 2 червня повідомляв, що під час атаки дронів на авіабази РФ було повністю знищено щонайменше 13 літаків.

Голова СБУ Василь Малюк 2 червня розповів, що запущені з вантажівок українські дрони вразили 41 ворожий літак на чотирьох російських аеродромах: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в опублікованому 3 червня інтерв'ю зазначив, що пошкоджені внаслідок удару СБУ по аеродромах РФ літаки стратегічної авіації тривалий час не зможуть здійснювати повітряні атаки.