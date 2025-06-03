Довгий час не зможуть атакувати Україну: Ігнат оцінив наслідки удару СБУ по аеродромах РФ

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, що під час удару по авіабазах РФ 1 червня дрони уразили понад 40 бортів Ту-22М3, Ту-95 та Ту-160, які тероризували українські міста крилатими ракетами. При цьому, за його словами, у справному стані були близько половини таких літаків на озброєнні ЗС РФ, а пошкоджені борти тривалий час не зможуть виконувати бойові завдання.

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Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 3 червня.

Ігнат зазначив, що серед понад 40 уражених Службою безпеки України російських бортів є різні типи пошкоджень: деякі літаки згоріли вщент чи пошкоджені назавжди, інші ще можливо відновити. Проте довгий час усі вони не зможуть виконувати бойові завдання та обстрілювати українську територію.

З уражених у межах спецоперації "Павутина" літаків Ту-22М3 дальньої авіації та Ту-95 і Ту-160 стратегічної авіації росіяни від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55, з яких було збито 1916, та понад 400 ракет Х-22 і Х-32, з яких протиповітряною обороною було перехоплено лише кілька штук, розповів речник ПС.

"Тому, що ракета Х-22 — одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення – атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети", — пояснив Ігнат.

Удар по авіабазах РФ: скільки літаків були "на ходу"

Речник розповів, що літаки Ту-160, Ту-95 чи Ту-22М3 на озброєнні Росії були виготовлені за часів СРСР, і виконувати завдання могли не всі з них. За розрахунками Повітряних сил ЗСУ, обстріли здійснюють трохи більше за 10 літаків Ту-95 і, ймовірно, Ту-160.

"Вони можуть брати під крило до 8 ракет, якщо йдеться про Ту-95. Ту-160 – більше. Але і це навантаження вони не беруть, тому що є обмежений ліміт ракет для використання. Вони не можуть зразу все по Україні випустити", — зауважив Ігнат.

За його словами з 19 наявних в окупантів Ту-160 у справному стані були близько 10-12, з 57 Ту-95 — близько 36, а Зі 100 Ту-22М3 виконувати завдання могли близько 40 бортів.

"З якої кількості рахує 34% СБУ — нам достеменно не відомо. У Росії є не так багато аеродромів, на яких може зосереджуватися стратегічна авіація, близько чотирьох – п'яти. Шість максимум. Не кожен аеродром може приймати такі великі літаки, їх обслуговувати та готувати до вильоту. Тому їхні переміщення контролюються, відстежуються", — пояснив Юрій Ігнат.

Удари по авіабазах РФ: чи очікувати атак у відповідь

Речник Повітряних сил зауважив, що Україна отримує інформацію про підготовку авіаційних ударів від партнерів-союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО), тому має час привести сили ППО у підвищену готовність. За його словами, наразі однозначних сигналів про те, що найближчим часом може відбутися атака стратегічною авіацією, немає.

Втім, Росія ще має достатньо засобів для ракетних обстрілів, тому Силам оборони та цивільним громадянам варто бути максимально обережними, нагадав Ігнат.

Удари по авіабазах РФ: деталі

Безпілотники СБУ атакували 4 російські військові аеродроми 1 червня. Джерела Фокусу у спецслужбах повідомляли, що під час спецоперації під назвою "Павутина" росіянам було завдано збитків на понад 2 млрд доларів. Попередньо повідомлялося про ураження понад 40 літаків, серед яких були А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

В Міністерстві оборони РФ назвали атаку безпілотниками авіабаз у кількох областях "терористичним актом" і повідомили про "загоряння кількох одиниць авіаційної техніки".

Голова СБУ Василь Малюк 2 червня оголосив результати "Павутини" й розповів, що під час операції було уражено 41 ворожий літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Під ударом дронів були російські аеродроми "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". Малюк заявляв про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії, а сума збитків країни агресора, за його словами, сягнула понад 7 мільярдів доларів.

Рух спротиву "Свобода Росії" заявив, що брав участь в атаці дронами на аеродроми РФ.

Також OSINT-дослідник Hurin 2 червня опублікував супутниковий знімок з "Іваново", де базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50, після масової атаки безпілотників. На ньому видно кістяк щонайменше одного обгорілого борта.