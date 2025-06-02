Схоже на "Перл-Харбор": як Україна зламала старі правила війни після удару по авібазах РФ, — ЗМІ

Збройні сили Російської Федерації втратили стратегічні бомбардувальники внаслідок удару дронів України по військових авіабазах, і це показало вразливість авіабаз по всьому світу. Удар схожий на атаку Японії на базу "Перл-Харбор", і відтепер цей досвід можуть перейняти і Китай, і Північна Корея, і будь-хто бажаючий, здатний запустити дрони біля суперзахищених військових об'єктів противника, написав аналітик.

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Про наслідки удару України по авіабазах РФ написало медіа The Washington Post.

Медіа опублікувало думку колумніста Макса Бута, який спеціалізується на питаннях національної безпеки США. Колумніст провів аналогію між ударом Японії по "Перл-Харбору" та операцією "Павутина" СБУ. У першому випадку японці підвели авіаносець до бази в Тихому океані, підняли з нього літаки та знищили 328 літаків США. У другому випадку Україна підвела фури до суперзахищених авіабаз у "поліцейській" державі РФ, підняла сотні дронів та підірвала стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні боєзаряди. На думку Бута, ні перша, ні друга атаки не стали вирішальними у війнах. Натомість вони змінили правила і в обох випадках показали, що найзахищеніші об'єкти є вразливими для винахідливих та мотивованих людей.

"Україна щойно переписала правила війни. Атака безпілотника пошкодила російський бомбардувальний парк і виявила вразливості авіабаз по всьому світу", — написав колумніст.

З іншого боку, між ударами є певна різниця, зауважив він. Удар Японії призвів до вступу США в Другу світову війну, тоді як Україна вже воює і лише захищається від російських атак на лінії фронту та у повітрі. Водночас операція "Павутина", втілена дронами вартістю в кілька десятків тисяч доларів, цілком доступна для інших сил, які загрожують тепер вже США, додав автор WP. З його слів, наявні засоби ППО, огорожі та суперустаткування не в змозі захистити військові літаки: тобто потрібно повністю переробити захист, який відтепер недієвий.

"Якщо українці могли таємно розміщувати дрони так близько до основних авіабаз у поліцейській державі, як Росія, що завадить китайцям зробити те саме з авіабазами США? Або пакистанцям з індійськими авіабазами? Або північнокорейцям з південнокорейськими авіабазами?" — ідеться у статті.

Макс Бут описав ситуацію на російсько-українській війні, коли США відмовляють підсилювати сили України, а в українців тим часом закінчують ракети для ЗРК Patriot для збиття ракет ЗС РФ. У скруті українців знов проявили винахідливість, відшукали спосіб підірвати спроможності РФ на сотнях кілометрів і показали свої "козирі", написав колумніст.

"Своїми діями українці сигналізують, що вони відмовляються зазнавати поразки — і що у них є ресурси для продовження боротьби", — підсумував Бут.

Удар по авіабазах РФ — деталі

Зазначимо, 1 червня стало відомо про удар по авіабазах РФ, який втілила у життя СБУ під час операції "Павутина". Операцію готували півтора року: почали за часів 46 президента США Джо Байдена і завершили при 47 президентові Дональді Трампі. До авіабаз наблизились фури, всередині яких ховались дрони з дистанційним керуванням. У певний момент дрони злетіли та попрямували до злітних смуг та ангарів: на відео бачимо вибухи, пожежі, стовпи диму.

Згідно з даними України, вдалось пошкодити 34% російських бомбардувальників. На супутникових фото — зображення почорнілих плям та пошкоджень літаків ЗС РФ, які запускали ракети по українцях.

Нагадуємо, 2 червня авіаексперт Костянтин Криволап розповів, як зміниться характер ударів РФ після операції "Павутина" та пошкодження чотирьох військових авіабаз.