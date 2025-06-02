Похоже на "Перл-Харбор": как Украина сломала старые правила войны после удара по авибазам РФ, — СМИ

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли стратегические бомбардировщики в результате удара дронов Украины по военным авиабазам, и это показало уязвимость авиабаз по всему миру. Удар похож на атаку Японии на базу "Перл-Харбор", и отныне этот опыт могут перенять и Китай, и Северная Корея, и любой желающий, способный запустить дроны возле суперзащищенных военных объектов противника, написал аналитик.

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О последствиях удара Украины по авиабазам РФ написало медиа The Washington Post.

Медиа опубликовало мнение колумниста Макса Бута, который специализируется на вопросах национальной безопасности США. Колумнист провел аналогию между ударом Японии по "Перл-Харбору" и операцией "Паутина" СБУ. В первом случае японцы подвели авианосец к базе в Тихом океане, подняли с него самолеты и уничтожили 328 самолетов США. Во втором случае Украина подвела фуры к суперзащищенным авиабазам в "полицейском" государстве РФ, подняла сотни дронов и взорвала стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные боезаряды. По мнению Бута, ни первая, ни вторая атаки не стали решающими в войнах. Зато они изменили правила и в обоих случаях показали, что самые защищенные объекты уязвимы для изобретательных и мотивированных людей.

"Украина только что переписала правила войны. Атака беспилотника повредила российский бомбардировочный парк и выявила уязвимости авиабаз по всему миру", — написал колумнист.

С другой стороны, между ударами есть определенная разница, отметил он. Удар Японии привел к вступлению США во Вторую мировую войну, тогда как Украина уже воюет и только защищается от российских атак на линии фронта и в воздухе. В то же время операция "Паутина", воплощенная дронами стоимостью в несколько десятков тысяч долларов, вполне доступна для других сил, которые угрожают теперь уже США, добавил автор WP. По его словам, имеющиеся средства ПВО, ограждения и супероборудование не в состоянии защитить военные самолеты: то есть нужно полностью переделать защиту, которая отныне недейственна.

"Если украинцы могли тайно размещать дроны так близко к основным авиабазам в полицейском государстве, как Россия, что помешает китайцам сделать то же самое с авиабазами США? Или пакистанцам с индийскими авиабазами? Или северокорейцам с южнокорейскими авиабазами?" — говорится в статье.

Макс Бут описал ситуацию на российско-украинской войне, когда США отказывают усиливать силы Украины, а у украинцев тем временем заканчивают ракеты для ЗРК Patriot для сбивания ракет ВС РФ. В затруднении украинцев вновь проявили изобретательность, отыскали способ подорвать способности РФ на сотнях километров и показали свои "козыри", написал колумнист.

"Своими действиями украинцы сигнализируют, что они отказываются терпеть поражение — и что у них есть ресурсы для продолжения борьбы", — подытожил Бут.

Удар по авиабазам РФ — детали

Отметим, 1 июня стало известно об ударе по авиабазам РФ, который воплотила в жизнь СБУ во время операции "Паутина". Операцию готовили полтора года: начали во времена 46 президента США Джо Байдена и завершили при 47 президенте Дональде Трампе. К авиабазам приблизились фуры, внутри которых прятались дроны с дистанционным управлением. В определенный момент дроны взлетели и направились к взлетным полосам и ангарам: на видео видим взрывы, пожары, столбы дыма.

Согласно данным Украины, удалось повредить 34% российских бомбардировщиков. На спутниковых фото — изображение почерневших пятен и повреждений самолетов ВС РФ, которые запускали ракеты по украинцам.

Напоминаем, 2 июня авиаэксперт Константин Криволап рассказал, как изменится характер ударов РФ после операции "Паутина" и повреждения четырех военных авиабаз.