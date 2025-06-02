Есть проект "Посланник": как изменится характер ударов РФ после атаки 1 июня, — авиаэксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 34% самолетов, которые использовались для ракетных ударов по Украине, и это существенно уменьшило мощность будущих воздушных атак. С другой стороны, у россиян сохранились возможности для запуска дронов-камикадзе "Шахед" и баллистики. Кроме того, они воплощают в жизнь проект, который может заработать до конца 2025 года, сказал авиаэксперт.

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О последствиях ударов по авиабазам РФ авиаэксперт Константин Криволап рассказал в эфире "24 канала".

Удары по авиабазам РФ — комментарий Криволапа см. с 0:48

Криволап назвал украинскую спецоперацию "фантастической" и предложил отмечать 1 июня "день Малюка" в честь главы СБУ, который ее организовал. После этого авиаэксперт проанализировал характер взрывов, показанные в соцсетях, и объяснил, что даже удары по самолетам, которые использовались на запчасти, принесет пользу. Кроме того, некоторые попадания произошли по топливным бакам, — об этом говорят кадры с пожарами и столбами дыма. По его словам, на сегодня невозможно точно сказать, сколько из самолетов повреждено. Звучат цифры 34%, зафиксировано шесть попаданий на базе "Оленья" и четыре на "Белой", но в любом случае произошел "удар по ядерной триаде". По его мнению, после потери самолетов, которые были способны подняться для ударов по Украине, ВС РФ не смогут делать залпы по 100 ракет.

"То, что применять крылатые ракеты будут значительно меньше 100, то это абсолютно на 100%. На те порядки они уже не выйдут — 100 крылатых ракет за ночь они уже просто не способны будут выпускать никогда", — заявил Криволап.

С другой стороны, основные средства поражения, которые сохранила РФ, — это дроны "Шахед" и баллистические ракеты "Искандер", добавил авиаэксперт. Россияне и дальше будут совершенствовать ударные беспилотники: добавляют реактивную тягу для увеличения скорости, улучшают средства РЭБ, будет расти грузоподъемность и дальность. В то же время Москва с 2007 года работает над проектом "Посланник". Криволап пояснил, что пока россиянам показывали только "мультики" об этом авиапроекте, но по плану до конца 2025 года в ВС РФ должно поступить 30-50 единиц нового оружия.

Проект "Посланник" — это перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), разработкой которого занимается компанией "Туполев". Российские инженеры заявляли, что это будет "принципиально новое решение" в области стратегической авиации, которое не является модернизацией Ту-160. Потенциальные характеристики нового бомбардировщика опубликовали росСМИ: максимальная полезная нагрузка — до 24 тонн, максимальная скорость — 800 км/ч, дальность — до 15 тыс. км, высота — до 20 км, оружие — ракеты Х-101 (до 12 шт.), Х-47 "Кинжал", Х-55, а также противоспутниковое оружие.

Удары по авиабазам РФ — детали.

Отметим, утром 1 июня стало известно о тайной операции СБУ "Паутина", во время которой украинские дроны осуществили удары по авиабазам РФ. Беспилотники атаковали четыре стратегических военных объекта России, среди них — базы "Оленья" и "Белая". Согласно данным СБУ, удалось уничтожить техники РФ на 2 млрд долл.

Напоминаем, медиа CBS News рассказало, предупредила ли Украина США об операции "Паутина" по уничтожению авиации РФ.