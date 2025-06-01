Украина не предупреждала администрацию Трампа об ударах по авиабазам ВС РФ, — CBS News

Украинские власти не предупредили главу США Дональда Трампа и его администрацию о намерениях проведения спецоперации "Паутина". В то же время ранее американские СМИ писали, что Белый дом был заблаговременно уведомлен о такой акции.

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Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собеседника в Белом Доме.

Неназванный представитель администрации Трампа сообщил журналистам, что президент США и его окружение не были уведомлены о том, что Украина планирует провести соответствующую спецоперацию.

"Хотя спикеры Белого дома отказались комментировать атаку, источники в администрации сообщили, что Белый дом не знал о том, что состоится [операция "Паутина" — ред]", — сообщают журналисты.

Ранее издание Axios сообщало, что Киев уведомил Вашингтон о проведении соответствующих действий. Однако впоследствии журналисты изменили свое сообщение в тексте, указав со ссылкой на источник в украинской власти, что Украина "не уведомила администрацию Трампа о нападении заранее".

Операция СБУ "Паутина": что известно

1 июня Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию "Паутина". В результате поражения дронами количество пораженных самолетов стратегической, транспортной и дальней авиации превышает более 40 единиц.

Впоследствии стали известны детали реализованной спецоперации. По данным источников медиа, ее реализацией занималось ведомство под руководством главы службы Василия Малюка, а сама подготовка длилась почти полтора года.

Позже журналист Юрий Бутусов сообщил о последствиях атаки дронов на авиабазы РФ. Он указывает, что во время атаки на четыре российские авиабазы было использовано 116 беспилотников.

Вечером 1 июня российское Минобороны прокомментировало атаки на аэродромы. Там назвали спецоперацию СБУ "террористическим актом", а также подтвердили факт возгорания на аэродромах в ряде регионов РФ.