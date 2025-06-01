Трамп знал о подготовке атак на авиабазы РФ, – Axios

Администрация президента США Дональда Трампа заранее была предупреждена о том, что Украина готовить атаку на авиабазы РФ, где дислоцируются стратегические бомбардировщики.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника.

Информатор рассказал изданию, что операция проводилась Службой безопасности Украины и планировалась более года. Он также добавил, что сотрудники разведки запускали ударные беспилотники с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз — одна из них в Сибири — в тысячах километров от Украины.

Атакованные самолеты использовались российскими военными для авиаударов по украинским городам.

Масштабная атака произошла незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что отправляет делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры о прекращении огня с Россией в Стамбул 2 июня. На встрече главными вопросами будут "полное и безоговорочное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей".

Что касается ключевых вопросов, в том числе прекращение огня, то они решатся только после встречи лидеров стран.

В результате атаки беспилотников на четыре российские авиабазы повреждены около 40 самолетов, некоторые из них уничтожены полностью.

Спецоперация "Паутина" готовилась СБУ под руководством главы Службы Василия Малюка в течение 18 месяцев и держалась в строжайшей секретности. Известно, что дроны были завезены в РФ заранее, а в момент атаки находились на фурах, которые стояли неподалеку от авиабаз.

В сети появились видео горящих самолетов, а также кадры, где местные жители в Иркутской области пытались камнями сбивать беспилотники возле аэродрома "Белая".

Ранее Фокус писал, сколько примерно самолетов уничтожено в ходе спецоперации.